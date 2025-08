Onde vai passar Mirassol x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Mirassol e Vasco se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol está há oito jogos sem perder no Brasileirão. O Leão empatou com o Vitória em 1 a 1 na rodada passada.

O Vasco não vence há três partidas e está próximo da zona do rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz vem de um empate em 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio.

Mirassol x Vasco -- Campeonato Brasileiro