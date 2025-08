Onde vai passar Fluminense x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fluminense e Grêmio entram em campo hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense perdeu os últimos quatro jogos no Brasileirão. Os cariocas foram derrotados pelo São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, na rodada passada.

Já o Grêmio voltou a vencer e quer ampliar a sequência. Os gaúchos superaram o Fortaleza por 2 a 1, no meio de semana, em jogo atrasado da 14ª rodada.

Fluminense x Grêmio -- Campeonato Brasileiro