Nubia de Oliveira vence os 5.000 m com recorde pessoal no Troféu Brasil

Nubia de Oliveira deixa o 44º Troféu Brasil neste sábado, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, com uma dobradinha. A atleta foi campeã dos 10.000 m no primeiro dia de competição e venceu também os 5.000 m, com recorde pessoal.

"Missão dada é missão cumprida. A gente estava com um plano, tinha um objetivo e, graças a Deus, consegui alcançar. Eu nunca tinha acertado essa prova, mas hoje consegui encaixar o ritmo. Diminuí cinco segundos da minha marca anterior, é muita coisa", disse.

Nesta temporada, Nubia, de 23 anos, melhorou quatro de suas marcas pessoais. Ela fez o PB nos 10.000 m (34:06:56) ao se tornar campeã sul-americana adulta, em abril, na cidade argentina de Mar del Plata. Em maio, melhorou seu recorde pessoal nos 10 km (32:37), em prova realizada no Japão. Em julho, o PB veio nos 15 km (52:02) na cidade de Petrolina-PE. Por fim, atingiu o objetivo de melhorar o seu resultado nos 5.000 m: baixou o tempo anterior, de 2024, em 5 segundos, para se tornar campeã brasileira em 16:26.51.

Nubia tem como característica o sprint final, surpreendendo as adversárias nos últimos metros de prova. Foi assim que ganhou os dois títulos do Troféu Brasil.

"Desde as categorias de base, eu tenho essa estratégia de prova. Sempre acompanhei as adversárias, elas impõem o ritmo. Se eu conseguir resistir, no final faço a minha finalização. E tem dado muito certo", afirmou.

Mundial na mira

O próximo compromisso da fundista é o Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua, no Rio de Janeiro, em 17 de agosto, no qual disputará a meia-maratona (21 km). Como campeã sul-americana dos 10.000 metros, está provisoriamente qualificada para o Mundial de Tóquio, no Japão, que será disputado de 13 a 21 de setembro. O prazo de classificação termina em 24 de agosto.

"Estou ansiosa, animada, esperando muito que dê certo. Estamos aguardando o fim da janela (de qualificação). Vai ser histórico conseguir essa vaga. E tenho certeza de que, se eu for, volto com um grande resultado", concluiu.