Neymar volta ao Morumbis pelo Santos e tenta manter números expressivos

A partida entre Santos e Juventude, nesta segunda-feira, vai ser especial para Neymar. O estádio traz boas memórias ao meia-atacante.

O camisa 10 soma números expressivos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo. As partidas mais marcantes, claro, são as finais contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista de 2012. Os dois jogos da decisão foram na casa do São Paulo.

Na ida, Neymar marcou duas vezes e ajudou na vitória de 3 a 0 do Peixe. Na volta, o craque balançou as redes mais duas vezes no triunfo de 4 a 2 dos alvinegros.

Em sua primeira passagem pelo Santos, o astro se tornou uma pedra no sapato do São Paulo. Em seis clássicos no Morumbis, Neymar ostenta cinco tentos e duas assistências.

O jogo mais marcante foi em 29 de abril de 2012, pela semifinal do Paulistão. Na ocasião, o ídolo santista deu um show. Ele anotou três gols e calou a torcida tricolor.

Agora, de volta ao Santos após passar pela Europa e Arábia Saudita, Neymar volta a defender a camisa do Peixe no Morumbis. O duelo com o Juventude está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 17ª colocação do Brasileirão, com 15 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora da zona do rebaixamento.