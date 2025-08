Mirassol supera reação rápida do Vasco, vence e cola no G-4 do Brasileiro

Em jogo marcado por um segundo tempo eletrizante, o Mirassol venceu o Vasco por 3 a 2, no Estádio Campos Maia, no interior de São Paulo. O jogo valeu pela 18ª rodada do Brasileirão.

Com o triunfo, o Mirassol chega a uma série invicta de nove jogos, com seis vitórias e três empates e cola no G-4 do Brasileirão - agora é o quinto, com 28 pontos. O Vasco, com 15 pontos, é o 16º, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo foi de poucas chances. O Vasco buscou mais o ataque, mas Danielzinho, do Mirassol teve a melhor oportunidade, em cabeceio na pequena área que passou perto.

Os cinco gols saíram na segunda etapa. Negueba, Chico da Costa e Alesson marcaram para o Mirassol; Puma Rodríguez e Vegetti descontaram para o Vasco, que chegou a empatar o jogo.

A equipe paulista vai ao Rio de Janeiro na sequência do Brasileirão. Na próxima rodada, o Mirassol encara o Flamengo, em duelo marcado para sábado (9), às 18h30 (de Brasília).

O Vasco volta as atenções para a Copa do Brasil. Após empatar fora de casa com o CSA, a equipe cruzmaltina decide uma vaga nas quartas de final em São Januário, na próxima quinta (7), às 20h.

Erros do Vasco ofuscaram que reação relâmpago

Após um primeiro tempo morno, o Mirassol voltou com tudo e fez 2 a 0 antes dos 15 minutos. O time paulista aproveitou erros da defesa vascaína para marcar os gols.

O Vasco reagiu muito rápido, buscou o empate e quase virou, mas voltou a errar. Com gols a partir de cruzamentos da esquerda, os cariocas empataram aos 24 minutos e quase viraram, com Vegetti, mas viram Lucas Piton cometer novo erro na defesa e foram castigados.

Gols e destaques

O Pirata assustou. Aos 7 minutos, no primeiro lance de perigo do jogo, Vegetti recebeu com liberdade dentro da área, dominou, cortou para dentro e bateu rasteiro. Walter rebateu e a defesa do Mirassol afastou na sequência.

Passou muito perto: Aos 16, o Mirassol respondeu. Após cruzamento da esquerda, Danielzinho subiu mais alto que a defesa vascaína e cabeceou forte. A bola tirou tinta da trave de Daniel Fuzato.

Essa doeu! O zagueiro Jemmes, do Mirassol, chocou-se com Vegetti e deslocou o dedo indicador da mão esquerda. Depois do atendimento médico, o defensor seguiu na partida.

Sequência perigosa: Aos 34, o Mirassol ameaçou duas vezes seguidas: primeiro, Edson Carioca bateu forte de fora da área e mandou rente ao travessão; no minuto seguinte, Danielzinho se antecipou em cobrança de escanteio e cabeceou no canto, mas Daniel Fuzato fez boa defesa.

Chapada do Coutinho! Aos 44 minutos, o Vasco recuperou a bola no campo de ataque. Philippe Coutinho recebeu pela meia esquerda, puxou para o meio e bateu cruzado, com curva. Walter se esticou e fez grande defesa.

Mirassol marca, mas não vale: Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Gabriel aproveitou cruzamento da direita e bateu forte, a bola explodiu em Chico da Costa e voltou para o meia aproveitar o rebote. A arbitragem apontou impedimento do centroavante do time paulista

1 a 0: Aos 5 minutos, Negueba recebeu na entrada da área com muita liberdade e bateu forte. A finalização foi no meio do gol, mas Daniel Fuzato caiu atrasado. A bola passou por baixo do goleiro e entrou.

2 a 0: Aos 12 minutos, o Vasco errou na saída de bola, Edson Carioca recuperou no meio e avançou até a grande área. Ele rolou para Gabriel, que, cara a cara com Daniel Fuzato, deixou para Chico da Costa empurrar para as redes.

2 a 1: Aos 20 minutos, Lucas Piton cruzou da esquerda para a segunda trave, onde Puma Rodríguez subiu nas costas do defensor e cabeceou forte, cruzado, para superar Walter.

2 a 2: A combinação entre os laterais do Vasco volta a funcionar. Aos 25 minutos, Lucas Piton cruzou aberto, Puma Rodríguez tocou para o meio e Vegetti dominou na pequena área e bateu forte para empatar. O gol só foi confirmado após mais de dois minutos de revisão do VAR.

Quase a virada! Aos 34 minutos, Piton cruzou fechado da esquerda e Vegetti antecipou Walter na grande área. Ele tocou de cabeça e viu a bola sair raspando a trave.

3 a 2: Carlos Eduardo, que acabou de entrar, recebeu na direita, aproveitou falha de Lucas Piton, invadiu a área e cruzou para Alesson completar na segunda trave.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 2 VASCO

Data e horário: 2 de agosto (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 18ª rodada

Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Cartões amarelos: Rafael Guanaes (MIR); Lucas Piton (VAS)

Gols: Negueba (MIR), aos 5'; Chico da Costa (MIR), aos 12; Puma Rodríguez (VAS), aos 20'; Vegetti, aos 23'; e Alesson (MIR), aos 37 minutos do segundo tempo.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Yago Felipe); Negueba (Carlos Eduardo), Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Vasco: Daniel Fuzato; Pumita Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair) e Lucas Piton; Tchê Tchê, Hugo Moura (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Nuno Moreira (David), Rayan e Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz