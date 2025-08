Messi sai lesionado aos 11 minutos, mas Inter Miami busca empate na Leagues Cup

O Inter Miami empatou por 2 a 2 com o Necaxa, do México, pela terceira rodada da primeira fase da Leagues Cup, neste sábado, no Chase Stadium, em Miami (Florida). A equipe da casa inaugurou o marcador com gol de Telasco Segovia, mas viram os mexicanos virarem com gols de Tomás Badaloni e Ricardo Monreal. No fim, após cruzamento de De Paul, Jordi Alba deixou tudo igual.

Na disputa de pênaltis, que vale o ponto extra, o time de Lionel Messi se deu melhor e venceu por 5 a 4.

O grande susto da noite veio logo no início do jogo: Lionel Messi precisou ser substituído aos 11 minutos do primeiro tempo após sofrer uma lesão. O argentino sentiu após um contato com Raúl Sánchez e Alexis Peña, do Necaxa. Mesmo tentando continuar na partida, Messi não conseguiu permanecer em campo e foi imediatamente para os vestiários. Ele foi substituído por Federico Redondo.

Diante do resultado, o Inter Miami chegou aos cinco pontos e subiu para a primeira colocação do grupo formado por times da MLS. O Necaxa, 100%, com quatro unidades, foi ao quarto lugar da parte mexicana da competição. Vale destacar que os quatro primeiros colocados de cada grupo avança às quartas de final.

Pela terceira rodada da Leagues Cup, o Inter Miami encara o Tigres na próxima quarta-feira (6). O Necaxa, por sua vez, no mesmo dia visita o Orlando City.

Inter Miami x Necaxa: os gols

Mesmo com um jogador a menos desde os 17 minutos da etapa inicial, quando Maximiliano Falcón foi expulso, o Inter Miami chegou a abrir o placar com Telasco Segovia, em belo chute de fora da área. O Necaxa empatou ainda no primeiro tempo, com Tomás Badaloni.

Na segunda etapa, os mexicanos viraram o jogo aos 26 minutos, com Ricardo Monreal aproveitando passe em profundidade de Palavecino. Já nos acréscimos, aos 47, Jordi Alba empatou a partida para o time de Messi em 2 a 2 com um cabeceio, acertando o alto da meta. A jogada veio após bola parada, com cruzamento preciso de Rodrigo De Paul.

Pênaltis

A disputa foi equilibrada do início ao fim. Rodrigo De Paul, Cremaschi, Jordi Alba, Federico Redondo e Luis Suárez converteram para o Inter Miami ? com Suárez fechando a série com uma cobrança no ângulo.

Do lado do Necaxa, Palavecino, Johan Rojas, Monreal e o goleiro Ezequiel Unsain marcaram, mas Tomás Badaloni teve sua cobrança defendida por Rocco Ríos Novo, que garantiu a vitória da equipe de Miami.