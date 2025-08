Meia inglês que jogou Copa do Mundo pensa em encerrar carreira aos 29 anos

O meio-campista inglês Dele Alli, 29, titular da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2018, está fora dos planos do Como, que disputa a primeira divisão italiana, e cogita pendurar as chuteiras precocemente. A informação é do jornal italiana La Gazzetta Dello Sport.

O que aconteceu

Dele Alli ainda tem contrato com o time comandado por Cesc Fábregas por um ano, mas não está com a equipe na pré-temporada. Ele já foi avisado pelo treinador que não faz parte dos planos para 2025/26.

O jogador inglês atuou cerca de dez minutos na última temporada. Ele entrou em campo na reta final da partida contra o Milan, na Serie A, e foi expulso nos acréscimos, o que irritou o treinador espanhol.

O Tottenham foi o time que projetou Dele Alli ao estrelato. O meia foi um dos destaques do time entre 2015/16 e 2019/20, período em que a equipe alcançou a final da Liga dos Campeões da Europa (em 2018/19)

Com 19 anos, Dele Alli foi convocado pela primeira vez para a seleção inglesa. Ele disputou 37 partidas pela Inglaterra, marcou três gols e distribuiu sete assistências.