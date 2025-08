Medalhista olímpica, Carolana se aposenta da Seleção Brasileira

Levo comigo tudo que vivi. Tudo que conquistei. Todas as pessoas que convivi, todos os momentos descontraídos, as risadas intermináveis ao lado das minhas companheiras e a luta por cada ponto dentro das quadras. As conversas profundas, os momentos com as amigas de quarto, os cafés e os "sorvetinhos" ao lado de pessoas tão especiais. Os abraços que recebi e todo amor que vocês torcedores sempre tiveram comigo. Foi tudo muito especial.

Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada junto a mim. A Gratidão é imensa no meu coração. Deus é maravilhoso comigo"