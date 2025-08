McLaren domina novamente e Oscar Piastri lidera último treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1

Pela terceira vez no fim de semana, a McLaren dominou o terceiro e último treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1. Desta vez, o mais rápido foi o australiano Oscar Piastri, com o tempo de 1m14s916.

Na segunda posição, ficou o britânico Lando Norris, da McLaren, com 1m14s948. Assim como nos outros dois treinos livres, o terceiro mais rápido foi o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 1m15s315.

Ainda neste sábado, às 11h (de Brasília) teremos o treino classificatório para a corrida deste domingo, que será às 10h.

Purple in all three sectors ??? Piastri punches in a 1m 14.916s ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QUFISL5FY0 ? Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Destaques do treino livre

Nos outros dois treinos livres, foi a McLaren que teve a dupla mais rápida. Lando Norris liderou as duas primeiras sessões, com Piastri em segundo. Neste sábado, foi o australiano o mais rápido, com o britânico na segunda colocação.

Diferentemente dos primeiros dois treinos livres, o brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu um bom tempo neste sábado, com 1m15s978. O piloto da Kick Sauber conquistou o nono tempo mais rápido, uma posição acima que seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg.

Gabriel Bortoleto, à frente, durante o treino livre na Hungria.

Um dos destaques deste último treino livre foi a Aston Martin, que conquistou o sexto e o sétimo lugar, com Fernando Alonso e Lance Stroll, respectivamente. Além disso, o tetracampeão Max Verstappen - que confirmou que permanecerá na Red Bull para 2026 - ficou apenas na 12ª colocação, com 1m16s162.