Martinelli comemora fim de jejum do Flu no Brasileiro: "Na garra, na luta"

Martinelli saiu de campo aliviado após a vitória do Fluminense sobre o Grêmio, por 1 a 0, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras encerrou o jejum de triunfos na competição por pontos corridos, que já durava quatro partidas.

"A gente não teve uma sequência muito boa depois que nós voltamos do Mundial, conseguimos uma grande vitória contra o Inter na Copa do Brasil, mas era muito importante voltar a somar novamente no Brasileiro para não se distanciar do pelotão de cima", disse Martinelli.

Antes da vitória no meio de semana pela Copa do Brasil, contra o Inter, o Fluminense vinha amargando uma sequência de cinco derrotas, considerando os jogos do Campeonato Brasileiro e também a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, contra o Chelsea. Por isso, voltar a triunfar na competição nacional era de suma importância para prosseguir com a reação na temporada.

"A gente, com o apoio da nossa torcida, conseguiu os três pontos hoje, na garra, na luta, e acho que esse é o espírito. Agora é descansar porque quarta-feira tem outra decisão", concluiu Martinelli, já pensando no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Inter, no Maracanã.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, em pleno Beira-Rio, o Fluminense terá a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta. Para o Internacional se classificar no tempo regulamentar, terá de bater o Tricolor das Laranjeiras por dois gols de diferença. Um triunfo por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.