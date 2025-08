Luizomar assume a seleção de Cuba, mas segue no comando do Osasco

Luizomar de Moura é o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção feminina de Cuba. Assim como fez no ciclo olímpico para Tóquio 2020, quando dirigiu o Peru em 2017, conciliará o trabalho visando os Jogos de Los Angeles 2028 com a temporada nacional pelo Osasco São Cristóvão Saúde.

"É uma honra, um privilégio, mas também um enorme desafio ocupar o mesmo posto do inigualável Eugenio George", afirmou Luizomar, citando o técnico que levou a seleção feminina de Cuba a três medalhas de ouro consecutivas nas Olimpíadas entre 1992 e 2000.

"Sinto uma enorme satisfação e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade ao assumir uma seleção com a tradição de Cuba. Vou trabalhar para trazer nossa filosofia e unir o estilo do vôlei brasileiro com a escola desenvolvida por treinadores como o grande Eugenio", disse.

A exemplo do projeto que levou o Quênia aos Jogos Olímpicos de Tóquio, a terceira incursão de Luizomar em uma seleção estrangeira integra o Programa de Empoderamento da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), que visa impulsionar o crescimento da modalidade. Em Cuba, o treinador brasileiro também conta com o apoio direto de Mireya Luis, lenda da modalidade e vice-presidente da Federação local.

O primeiro compromisso oficial como treinador da seleção cubana será o Mundial da Tailândia, de 22 de agosto a 7 de setembro. Luizomar já está no México para acompanhar o time na disputa do Campeonato Pan-Americano de Vôlei da Norceca.

Era de ouro

Na década de 1990, Cuba era praticamente imbatível e protagonizou confrontos memoráveis com a Seleção Brasileira. Passados 30 anos, o desafio de Luizomar é reconstruir uma equipe competitiva no país caribenho, que está ausente dos Jogos Olímpicos desde Pequim 2008.

"Acreditamos na força do nosso trabalho, não só meu, mas da minha comissão técnica, e também na força do voleibol cubano. Vamos juntar as duas escolas e fazer o melhor em prol do esporte", disse o técnico brasileiro.