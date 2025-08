Luciano Juba lamenta empate do Bahia contra o Sport, mas diz: "Melhor um ponto do que nenhum"

O Bahia empatou por 0 a 0 com o Sport, na tarde deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Invicto há seis jogos no torneio, o Esquadrão de Aço perdeu pontos para o Leão, que faz a pior campanha do Brasileirão. Luciano Juba lamentou o resultado, mas comemorou o ponto ganho.

"Jogo muito difícil. A gente sabia que independente da situação que o Sport está, é uma boa equipe, vem fazendo bons jogos, mas não têm tido o resultado que eles querem. A gente sabia que não seria anda fácil. mas acho que fizemos um bom jogo, lutamos do começo até o fim, infelizmente não conseguimos fazer o gol", disse ao Premiere.

"Não creio que seja um bom resultado, a gente queria o triunfo para pontuar melhor, mas tenho certeza que esse ponto será muito importante para nós. É bom sempre pontuar no Brasileiro, se não dá para ganhar, não pode perder. Foi um jogo difícil. Não queríamos o empate, mas é melhor um ponto do que nenhum", finalizou.

? Empate no Recife. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Tricolor fica no 0 a 0 com o Sport e segue na 4ª colocação. Quarta é Copa do Brasil, novamente em Pernambuco, contra o Retrô. #BBMP pic.twitter.com/mk54JpOi5I ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 2, 2025

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni segue em quarto lugar, com 29 pontos conquistados. Contudo, dependendo de outras combinações, o time pode perder a vaga no G4 para Bragantino (27) ou Botafogo (26), que ainda entram em campo nesta rodada.

O Bahia, antes de voltar a focar no Brasileiro, entra em campo na quarta-feira para decidir vaga nas quartas da Copa do Brasil. O Esquadrão de Aço enfrenta o Retrô, na Arena Pernambuco, às 19h30 (de Brasília). No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 2.