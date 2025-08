Lucca se recupera de lesão e reforça o São Paulo contra o Inter; veja provável escalação

O São Paulo está pronto para enfrentar o Internacional. Neste sábado, no CT da Barra Funda, o técnico Hernán Crespo ajustou os últimos detalhes do Tricolor para o jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é o retorno do atacante Lucca, que volta a ser relacionado após ficar de fora dos últimos três jogos. O jogador se recuperou de lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Além de Lucca, também retornam ao time o goleiro Rafael e o atacante Juan Dinenno, que ficaram de fora do duelo contra o Athletico-PR, na última quinta-feira, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O arqueiro foi preservado pela comissão técnica, enquanto o centroavante não atuou por já ter defendido o Cruzeiro no torneio.

No treino deste sábado, Crespo dividiu o elenco. Os atletas que tiveram maior minutagem contra o Athletico-PR realizaram exercícios de força na academia e atividades leves no gramado. Já o restante do grupo participou de um jogo em espaço reduzido e treinou finalizações.

Além do treino, o CT do São Paulo recebeu o preparador físico da Seleção Brasileira, Cristiano Nunes, que conheceu a área de performance e saúde do clube. Sua visita foi uma iniciativa da CBF, que visa ampliar a integração com clubes brasileiros.

Desfalques e provável escalação

Para o jogo, o argentino não conta com o lateral esquerdo Wendell, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, assim como Alan Franco e Ferreirinha, suspensos com três cartões amarelos.

O meia-atacante Lucas e o volante Luiz Gustavo, em transição com a preparação física, ainda devem ficar de fora. Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

O duelo acontece neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A delegação do São Paulo viaja para a capital gaúcha ainda neste sábado.

O São Paulo chega embalado após vencer o Athletico-PR por 2 a 1 e alcançar a quarta vitória consecutiva na temporada. O Tricolor ocupa a oitava posição na tabela, com 22 pontos conquistados, um a mais que o Internacional, 10º colocado.