Leclerc garante primeira pole à Ferrari, e Bortoleto alcança melhor posição na carreira

Pela primeira vez nesta temporada, a Ferrari estará na pole position para uma corrida. O monegasco Charles Leclerc conquistou a pole após uma bela volta de 1m15s372, e largará na primeira posição no GP da Hungria de Fórmula 1.

A segunda posição ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com 1m15s398. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, fez o tempo de 1m15s413 e será o terceiro.

AN UNBELIEVABLE LAP FROM CHARLES!!! LECLERC TAKES POLE FOR THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/9Tdemvurpp ? Formula 1 (@F1) August 2, 2025

Mais uma vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto classificou em uma condição melhor do que seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, 19º colocado. Por sua vez, o paulista da Kick Sauber passou ao Q3 pela terceira vez na carreira e largará na sétima posição, à frente do tetracampeão Max Verstappen. Além disso, foi a melhor qualificação do brasileiro até aqui.

A corrida do Grande Prêmio da Hungria, realizado no circuito de Hungaroring, será neste domingo, às 10h (de Brasília).

Gabriel Bortoleto, à frente, correndo em Hungaroring.

Como foi o treino

Bortoleto excelente no Q1

O Q1 foi muito estudado. A pista da Hungria permite muito trânsito e, por isso, os pilotos precisam estudar até o momento em que deixam o pit lane. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez um tempo excelente e ficou na sexta colocação. Os pilotos eliminados no Q1 foram: Yuki Tsunoda (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) e Alexander Albon (Williams).

Hamilton eliminado no Q2

A vida do britânico Lewis Hamilton na Ferrari não tem sido fácil. Mais uma vez, o heptacampeão não conseguiu passar ao Q3 e ficou na 12ª posição. Bortoleto, que vive seu melhor momento na temporada, conseguiu um tempo preciso de 1m15s687 e se classificou novamente à terceira etapa. Os eliminados no Q2 foram: Oliver Bearman (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari), Carlos Sainz (RB), Franco Colapinto (Alpine) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Charles Leclerc pole

No Q3, brilhou a estrela de Charles Leclerc. O piloto da Ferrari conquistou a pole position com o tempo de 1m15s372. A Aston Martin também foi um dos destaques. Pela primeira vez a equipe levou seus dois pilotos - Lance Stroll e Fernando Alonso - ao Q3, onde não fizeram feio e largarão na quinta e sexta posições, com o espanhol e o canadense, respectivamente. Por fim, Bortoleto se classificou à frente de Max Verstappen. O brasileiro será o sétimo do grid.