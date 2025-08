Ketlen Esquentadinha batalha, mas perde no detalhe na luta de abertura do UFC Vegas 108

Vindo de derrota, Ketlen Souza entrou em ação neste sábado (2), no UFC Vegas 108, já de olho na próxima rodada, com sede de vingança contra Angela Hill. Mas do outro lado do octógono, a brasileira viu outra adversária capaz de lhe trazer problemas. Na luta de abertura do show, 'Esquentadinha' batalhou, mas acabou superada por Piera Rodriguez na decisão dividida dos juízes.

Com sua potência tradicional nos golpes, sobretudo no boxe, a brasileira ofereceu perigo durante todo o combate. Em contrapartida, sua rival venezuelana apostou no grappling e nas quedas para conter o ímpeto de Ketlen. Ao final do duelo, 'La Fiera' convenceu dois dos três juízes de que tinha feito o suficiente para sair com o braço erguido. Agora com duas derrotas em sequência, Esquentadinha se afasta do pelotão de elite dos pesos-palhas (52 kg).

A luta

Ketlen começou o confronto chutando por dentro a coxa de Piera, que retribuiu na mesma moeda. No clinch, a venezuelana conseguiu desferir boas joelhadas. Em resposta, Esquentadinha balançou a oponente com dois cruzados de esquerda. Ciente do perigo em pé, Rodriguez conseguiu a queda no 'timing' certo, caindo por cima no centro do octógono. Ativa por baixo, Ketlen conseguiu empurrar 'La Fiera' com as pernas e se reerguer. Após tentar um chute rodado, entretanto, a brasileira acabou caindo por baixo novamente. Nos segundos finais, Esquentadinha tentou emplacar uma kimura, mas sem sucesso.

Piera começou bem na segunda parcial, com joelhadas no clinch e chutes altos na longa distância. Bem no confronto, a venezuelana conseguiu mais uma queda, travando as ações na meia guarda. Por baixo, Ketlen buscou uma chave de pé e aproveitou o bote para raspar e conseguir se levantar. Em seguida, a brasileira emplacou uma boa sequência de boxe e fez a rival recuar. Nos momentos finais do assalto, as atletas trocaram forças contra a grade.

Com o combate virtualmente empatado, as competidoras voltaram mais comedidas para o terceiro e último round. Piera conseguiu uma queda, mas viu Ketlen prontamente raspar e se levantar novamente. Desgastadas, as atletas trocaram cruzados sem o mesmo ímpeto. Estratégica, 'La Fiera' aproveitou uma brecha e colocou a brasileira no solo. Por baixo, Esquentadinha não conseguiu explodir como em momentos anteriores, terminando o duelo em posição de desvantagem.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então:

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

