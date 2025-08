Jornal critica estreia de ex-Flamengo como titular na Roma: 'Não brilhou'

O lateral direito Wesley, revelado pelo Flamengo, e negociado com a Roma nesta janela de transferências, fez sua estreia como titular neste final de semana e já ouviu as primeiras críticas da imprensa italiana.

O que aconteceu

"Não brilhou". O jornal Corriere dello Sport deu 5,5 de nota para Wesley na vitória por 2 a 0 contra o Lens em amistoso de pré-temporada, e avaliou que o jogador ainda não é o prodígio que custou cerca de R$ 160 milhões (25 milhões deu euros).

"Disseram que 'ele vai aparecer em plena forma', já que vinha atuando no Brasil. Mas Wesley ainda não é o lateral prodígio em quem a Roma gastou 25 milhões de euros, o tirando da forte concorrência. O tempo dirá. Ainda estamos apenas no futebol de agosto. No entanto, a faísca que todos esperavam não brilhou nos dois primeiros testes contra Cannes e Lens. As circunstâncias atenuantes de se adaptar a um estilo de futebol, metodologias, movimentos e clima diferentes devem, obviamente, ser consideradas. Também porque, quando ele invade no ataque, e o faz consistentemente como lateral-ofensivo, continua a mostrar um potencial inexplorado que, se devidamente acionado, pode se transformar em dinamite", diz a publicação do jornal.

Wesley disputou 71 minutos em sua estreia como titular pela Roma. Ele já havia feito sua estreia pelo novo clube em um amistoso que a Roma venceu o Cannes por 3 a 0.

O defensor de 21 anos assinou contrato com a Roma até 30 de junho de 2030. Um dos pontos altos de Wesley no jogo foi um gol salvo em cima da linha ainda nos minutos inicias.