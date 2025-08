Joia da base, Juan Gabriel assina primeiro contrato profissional com o Palmeiras e tem multa milionária

Joia das categorias de base do Palmeiras, o atacante Juan Gabriel assinou seu primeiro contrato profissional com o clube nesta semana. Canhoto, o atleta de 17 anos vem se destacando tanto pelo sub-17 quanto pelo sub-20 e tem sido tratado como promessa no clube.

A multa contratual definida na assinatura do vínculo é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões), conforme publicado, inicialmente, pelo ge. Com isso, esse valor supera as multas de Endrick, Estêvão e Luis Guilherme, últimas joias reveladas, que já foram negociadas para o exterior: Real Madrid, Chelsea e West Ham, respectivamente.

Em janeiro, com 16 anos, ele esteve na delegação do técnico Lucas Andrade para disputar a Copinha. No torneio, ele disputou apenas dois jogos, saindo do banco de reservas em ambos.

Neste ano, o garoto tem sido usado tanto no sub-17 quanto no sub-20, seguindo passos semelhantes das últimas revelações, que também atuavam em categorias acima.

Juan Gabriel disputou 16 jogos nesta temporada, sendo 12 pelo sub-17, onde marcou oito gols, e quatro pelo sub-20, com três bolas na rede, todos esses marcados na goleada por 11 a 0 sobre o Jabaquara pelo Campeonato Paulista. Já no sub-17, foi às redes pela última vez na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, pelo Brasileiro da categoria.

O jogador, de 1,88m de altura, chegou ao Palmeiras em 2023, quando já conquistou o Campeonato Paulista sub-15.