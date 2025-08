Internacional x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

O Campeonato Brasileiro está de volta neste fim de semana. O São Paulo visita o Internacional na noite deste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em compromisso válido pela 18ª rodada do torneio nacional.

As duas equipes vivem situações parecidas no Brasileirão. O São Paulo aparece na oitava colocação, com 22 pontos, enquanto o Internacional se encontra na décima posição, com 21 pontos. Ambos os times já viraram a chave após os respectivos duelos do meio de semana pela Copa do Brasil.

O São Paulo chega embalado para o confronto diante do Inter. O Tricolor paulista vem de quatro vitórias consecutivas entre todas as competições. Na última quinta-feira, ainda venceu o jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, por 2 a 1, no Morumbis.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo ganhou o desfalque de Wendell, que sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda. Além disso, Ferreirinha e Alan Franco também não ficam à disposição, uma vez que terão de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos.

Os lesionados Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Lucca (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Ryan Francisco (cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) também devem ser baixas.

Do outro lado, o Internacional vem de dois jogos sem vencer em todas as competições. O time gaúcho empatou em 1 a 1 com o Vasco em casa, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu para o Fluminense por 2 a 1, também no Beira-Rio, no duelo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Assim como o São Paulo, o Colorado também possui uma longa lista de desfalques. Romero, Ivan, Fernando, Bruno Gomes, Ricardo Mathias e Lucca Drummond seguem entregues ao departamento médico e devem ser ausências. Vitão, por sua vez, teve a pena mantida pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e não estará disponível.

Alex Gomes Stefano (RJ) será o responsável por apitar a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ). O VAR ficará a cargo de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X SÃO PAULO

Data: 03 de agosto de 2025, domingo



Horário: 20h30 (de Brasília)



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Clayton, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique e Thiago Maia; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.



Técnico: Roger Machado

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Ferraresi e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.



Técnico: Hernán Crespo