Ídolo do Tottenham, Heung-Min Son anuncia que deixará o clube inglês

O Tottenham terá uma semana muito emocionante pela frente. Nesta sexta-feira, o coreano Heung-Min Son anunciou que deixará o clube ainda nesta janela de transferências. Como forma de homenagem, o camisa 7 será titular e novamente capitão do time no amistoso diante do Newcastle neste domingo, às 8h (de Brasília). A partida será no país natal de Son, a Coréia do Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tottenham Hotspur (@spursofficial)

O pedido para sair do clube partiu do próprio Son. Segundo o atacante, ele precisa passar por novos desafios, e salientou que deu seu melhor durante sua passagem pelo Tottenham.

"Eu decidi deixar o Tottenham neste verão (europeu). Foi a decisão mais difícil da minha vida. Respeitosamente, o clube está me apoiando e me ajudando nesta questão", disse Son, em entrevista coletiva.

Jung Yeon-je / AFP

Rumo aos Estados Unidos?

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Son estaria negociando sua ida ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. Lá, ele reencontraria seu ex-companheiro de Tottenham, o goleiro francês Hugo Lloris.

Son é um dos grandes ídolos da história do Tottenham. Ele chegou ao clube em 2015, quando foi vendido pelo Bayer Leverkusen por 30 milhões de euros na época. Ao todo, foram 454 partidas em dez anos no time londrino, com 173 gols marcados e 101 assistências. Na última temporada, ele conquistou seu primeiro título pela instituição: a Liga Europa 2024/25.