Hugo Calderano domina oponente japonês e vai à semi do WTT de Foz do Iguaçu

Após uma vitória dominante neste sábado, Hugo Calderano avançou para as semifinais do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, no Paraná. O brasileiro derrotou o japonês Yukiya Uda por 3 sets a 0 (11/7, 11/5 e 11/6), em um jogo de 22 minutos para garantir a sua classificação.

Calderano terá pela frente o sul-coreano Junsung Oh, que eliminou o japonês Yuta Tanaka nas quartas. O duelo está marcado para a manhã deste domingo.

Caso avance, o brasileiro irá atingir a marca de três finais consecutivas no torneio, do qual é bicampeão. Em uma possível decisão, também no domingo, Calderano enfrentaria Dimitrij Ovtcharov ou Benedikt Duda, ambos da Alemanha.

Recentemente, o atleta conquistou o WTT de Buenos Aires e o WTT Contender de Ljubljana, na Eslovênia.