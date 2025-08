Hamilton após revés na Hungria: 'Provavelmente precisam trocar de piloto'

Do UOL, em São Paulo

Hoje não foi o dia de Lewis Hamilton. Na Hungria, em um dos circuitos onde fez as melhores atuações da carreira, o britânico acabou eliminado no Q2 da classificação e amargou a 12ª colocação no grid de largada.

Chateado, o piloto da Ferrari lamentou o desempenho e assumiu toda a responsabilidade. Companheiro de Hamilton, Charles Leclerc ficou com a pole position.

Sou só eu, toda vez. Eu sou inútil. Completamente inútil. A equipe não tem problema nenhum. Dá para ver que o carro está na pole. Provavelmente eles precisam trocar de piloto.

Lewis Hamilton, em entrevista a Sky Sports UK

Durante a entrevista coletiva, Hamilton demonstrou novamente chateação e projetou uma corrida igualmente ruim amanhã.

Nada aconteceu, só não foi muito bom. Não fui rápido o suficiente. Não tem nada a ver com o carro. Acho que nada pode ajudar agora. Acho que está claro que o carro é capaz de largar na pole, então parabéns ao Charles e à equipe.

Quando questionado se há alguma chance de melhora, Hamilton disse: "Nenhuma, nesse fim de semana".