Goleiro John desperta interesse de clube inglês e pode deixar o Botafogo

Destaque nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024, o goleiro John está cada vez mais perto de deixar o Botafogo rumo ao futebol europeu. O West Ham, da Inglaterra, voltou à carga e aumentou sua proposta para contratar o arqueiro alvinegro, elevando a oferta para 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,2 milhões), além de bônus por metas atingidas.

O avanço nas negociações acontece dias após o clube carioca ter recusado uma proposta inicial de 8 milhões de euros. A nova investida dos ingleses foi considerada mais atrativa, e o Glorioso já admite a possibilidade de concretizar a venda.

John tem contrato com o Botafogo até 2028 e foi um dos pilares da histórica temporada passada. Suas atuações decisivas renderam prêmios individuais, incluindo o de melhor goleiro tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. O bom desempenho também chamou a atenção de outros clubes, como o Manchester United, que chegou a sondar o estafe do jogador, mas não evoluiu nas tratativas.

Com apenas 28 anos, John é visto como um ativo valioso pelo clube de General Severiano. No entanto, a oferta atual do West Ham, somada ao desejo do jogador de atuar em uma das principais ligas do mundo, pode acelerar o desfecho da negociação.

Se confirmada a transferência, o Botafogo terá um importante desafio pela frente: encontrar um substituto à altura para uma das posições mais decisivas da equipe, especialmente em meio à disputa da reta final do Brasileirão.