Goiás fica no empate com o Amazonas, mas retoma a liderança da Série B

Ao menos por mais uma rodada, o Goiás segue na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o time goiano foi até à Arena da Amazônia, em Manaus, para encarar o Amazonas, pela 20ª rodada da competição nacional, e após ficar à frente do placar em duas oportunidades, ficou apenas no empate por 2 a 2.

Anselmo Ramon foi o principal destaque do lado goiano, com um gol e uma assistência, enquanto Diego Torres, que entrou no intervalo, mudou o jogo para o lado Manauara. Os visitantes poderiam sair com a vitória, porém, Tadeu perdeu novo pênalti.

Com o resultado, o Goiás foi a 38 pontos, igualou a pontuação do Coritiba, mas retomou a ponta devido ao saldo de gols (9 a 8). Do outro lado, agora com 20, o Amazonas amarga a lanterna da Série B.

Buscando retomar a liderança da Série B, o Goiás se lançou ao ataque desde o apito inicial, e com uma pressão impressionante, conseguiu abrir o marcador aos 10 minutos, quando Moraes recebeu lindo lançamento de Anselmo Ramon, e tocou na saída de Ramon.

Entretanto, Aos 15, o Amazonas conseguiu igualar o marcador com Kevin Ramírez, que recebeu de Zabala após boa jogada de Joaquín Torres e mandou para o fundo do gol. A loucura aumentou ainda mais aos 26, quando após análise do VAR, foi assinalada mão de Diego Borges na área e pênalti para o Goiás.

Tadeu foi para a cobrança, e vindo de um pênalti perdido contra o Remo, viu Renan voar no canto direito e pegar mais uma cobrança do goleiro do Goiás. Mesmo assim, o time visitante seguiu pressionando, e aos 32, conseguiu voltar a frente no placar com Anselmo Ramon, que dividiu com Renan, e de costas, fez o segundo dos goianos, levando o time em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Goiás passou a administrar mais o resultado, e viu o Amazonas crescer em produção. Aos 12, Diego Torres recebeu cruzamento na medida e chutou na rede, pelo lado de fora. Já aos 19, Ramírez recebeu na frente e mandou no cantinho, mas foi flagrado em impedimento e o gol foi anulado.

A postura do time visitante, entretanto, custou caro. Aos 27, Diego Torres deu um passe açucarado para Joaquín Torres, que tocou na saída de Tadeu e igualou o marcador. A virada quase veio aos 42, em cobrança de falta de Joaquín Torres, que parou em boa defesa de Tadeu.

As equipes voltam a campo para a 21ª rodada da Série B apenas no próximo final de semana. Na sexta-feira, o Amazonas abre a rodada diante da Ferroviária, às 19h, na Arena Fonte Luminosa. No dia seguinte, às 18h30, é a vez do Goiás receber o Operário-PR, no Hailé Pinheiro.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 2 X 2 GOIÁS

AMAZONAS - Renan; Rafael Vítor (Aldair Rodríguez), Diego Borges, Digão (Rafael Tavares) e Castrillón; Larry Vásquez, Erick Varão (Victor Hugo) e Zabala (Diego Torres); Joaquin Torres, Gabriel Novaes (Luan Silva) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.

GOIÁS - Tadeu; Willean Lepo, Titi, Messias e Moraes; Gonzalo Freitas (Rafael Gava), Juninho e Wellington Rato; Pedrinho (Welliton), Jajá (Arthur Caíke) e Anselmo Ramon (Barceló). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Moraes, aos 10, Kevin Ramírez, aos 15, e Anselmo Ramon, aos 32 minutos do primeiro tempo. Joaquín Torres, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Varão, Rafael Vitor (Amazonas) e Juninho, Wellington Rato (Goiás).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Amazõnia, em Manaus (AM).