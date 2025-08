Goiás cede empate ao Amazonas, mas mantém liderança da Série B

Neste sábado, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM), o Goiás empatou com o Amazonas por 2 a 2, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Moraes e Anselmo Ramon marcaram para os visitantes, enquanto Kevin Ramírez e Joaquín Torres cravaram para os donos da casa. O goleiro do time goiano, Tadeu, desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Diante do empate, o Goiás chegou aos 38 pontos e manteve-se na liderança, com a mesma pontuação do Coritiba, mas com saldo maior. Já o Amazonas segue na lanterna, com 20 pontos.

Fim de jogo na Arena da Amazônia. Goiás soma mais um ponto no @BrasileiraoB. #MaiorDoCentroOeste enfrentará o Operário - PR, no próximo sábado, em Goiânia. Amazonas 2 x 2 Goiás ?? Moraes Jr

?? Anselmo Ramon #AMAxGEC #Brasileirao2025 #SentimentoInexplicavel ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 3, 2025

Amazonas x Goiás: o jogo

O time goiano abriu o placar com Moraes, aos 10 minutos, mas o Amazonas reagiu rapidamente e empatou com Kevin Ramírez. O Goiás teve a chance de voltar à frente em um pênalti marcado com auxílio do VAR, mas Renan defendeu a cobrança de Tadeu. Ainda no primeiro tempo, Anselmo Ramon recolocou os visitantes em vantagem após chute que desviou na defesa.

Na etapa final, o Amazonas cresceu e buscou o empate com Joaquín Torres, em bela jogada coletiva. O time da casa chegou a marcar o terceiro com Ramírez, mas o gol foi anulado por impedimento. O confronto seguiu aberto até o fim, com boas chances para os dois lados, mas sem mudança no placar.

O resultado mantém o Amazonas invicto em casa, mas com sensação de que poderia ter vencido. Já o Goiás, mesmo com o pênalti perdido e oportunidades criadas, leva um ponto importante fora de casa.