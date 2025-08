Fonseca levanta de novo tropeço após pausa e volta ao país da última taça

João Fonseca está outra vez nos Estados Unidos. O tenista brasileiro retorna ao país onde levantou sua última taça como profissional, há quatro meses, buscando retomar o ritmo após a queda na estreia em Toronto, onde sofreu mais uma vez com uma constante que o vem perseguindo no ano.

Sequência da gira na América do Norte

O carioca foi derrotado na última segunda pelo australiano Tristan Schoolkate, 103º do mundo, e permaneceu até ontem no Canadá. Fonseca ficou treinando nas instalações do torneio nos dias seguintes à eliminação e também esteve na arquibancada —foi flagrado assistindo ao confronto da terceira rodada entre o italiano Musetti e o norte-americano Michelsen.

Já nos EUA, João terá pelo menos cinco dias completos até o início de seu próximo compromisso: o Masters 1000 de Cincinnati. A chave principal do evento começa na próxima quinta-feira, com o sorteio do chaveamento na véspera.

João Fonseca celebra título do Challenger de Phoenix, no Arizona (EUA) Imagem: Divulgação/X @ATPChallenger

O brasileiro de 18 anos pisa novamente no país onde se sagrou campeão pela última vez. Em março, o jovem disputou o Challenger de Phoenix entre os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami e ficou com o troféu no Arizona. Desta vez, o palco será no lado oposto, na Costa Leste.

Agora, ele chega em Cincinnati vindo de novo tropeço após período de pausa. Em 2025, Fonseca acumula derrotas precoces nos últimos quatro torneios que disputou depois de ter ficado semanas afastado do circuito. Metade delas ocorreu na primeira rodada.

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto em 2025 Imagem: Dan Hamilton-Imagn Images

João ainda não havia perdido para rivais fora do top 30 nesses casos. Os algozes foram Jack Draper (#14 na época), Tommy Paul (#12) e Fabio Cobolli (#24). Fora dos 100 melhores do circuito, Schoolkate foi o único com posição pior que a do brasileiro —que fazia sua estreia no top 50.

Fonseca, por outro lado, conquistou o título do ATP 250 de Buenos Aires após duas semanas de pausa em fevereiro. Na ocasião, ele teve 14 dias de descanso na esteira da derrota na Copa Davis e faturou seu primeiro troféu na elite do tênis em campanha arrasadora na Argentina.

Além disso, a última taça nos EUA veio na sequência de eliminação "precoce". Antes de bater Bublik na final em Phoenix, ele havia caído para Draper na segunda rodada de Indian Wells. O carioca seguirá no país até o final do mês para o US Open.

