Flu vence Grêmio e quebra série negativa em dia de Everaldo 'duas caras'

Diante de pouco mais de 15 mil pessoas, o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0 no Maracanã, hoje (2), interrompendo uma série de quatro derrotas no Brasileirão - o jogo valeu pela 18ª rodada da competição.

Everaldo abriu o placar para o Fluminense na reta final da primeira etapa. O gol fez justiça ao que foram os 45 minutos iniciais, com a equipe carioca mais presente no campo de ataque.

No segundo tempo, o camisa 9 do Flu desperdiçou um pênalti. Apesar disso, a equipe carioca segurou as investidas gremistas - que se limitaram a lances de bola aérea - e garantiu a vitória.

No fim da partida, Thiago Silva sentiu uma lesão na coxa direita. Como o Renato Gaúcho já havia feito todas as alterações, o capitão ficou em campo até o fim.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 23 pontos em 15 jogos e alcançou a oitava colocação, mas pode perder posições no complemento da rodada.

Já o time gaúcho, com 20 pontos em 17 jogos, vê a zona de rebaixamento mais próxima. O Grêmio é o 14º, com cinco pontos a mais que o Santos (17º), que abre o Z-4.

O time carioca volta as atenções para a Copa do Brasil, e terá novo embate contra um gaúcho. Após vencer o Inter no jogo de ida por 2 a 1, o Flu decide a classificação às quartas em casa na próxima quarta (6), às 21h30 (de Brasília).

O Grêmio, por sua vez, busca a recuperação no Brasileirão diante da própria torcida. No dia 10 (domingo), a equipe gaúcha recebe o Sport, às 20h30.

De herói a quase vilão

Everaldo voltou a balançar as redes contra o Grêmio, chegando a três gols nos últimos dois jogos. Ele marcou duas vezes contra o Inter, na Copa do Brasil durante a semana.

No segundo tempo, o camisa 9 foi destaque negativo. Everaldo foi fominha em lance de contra-ataque e finalizou da entrada da área quando podia ter passado a bola. Depois, ele desperdiçou uma cobrança de pênalti antes de sair de campo.

Everaldo lamenta pênalti desperdiçado na partida entre Fluminense x Grêmio Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Gols e destaques

Quase o primeiro: Aos 9 minutos, Alysson arrancou pelo meio, deixou dois marcadores para trás e bateu buscando o cantinho. A bola passou perto da trave, com muito perigo.

Fora! Aos 32 minutos, Keno cobrou falta para a grande área e Manoel subiu e cabeceou firme, mas mandou para fora.

1 a 0: Chuta, Everaldo! Aos 44 minutos, após cobrança de escanteio, Guga cabeceou para a área e Everaldo desviou de primeira para o gol. A bola ainda tocou a trave antes de entrar.

Balançou a rede pelo lado de fora. Aos 9 minutos, Braithwaite ganhou lance improvável após brigar pela bola com Samuel Xavier. O dinamarquês avançou pela esquerda e finalizou com perigo.

Chuta, Everaldo (parte 2): Em contragolpe, Everaldo arranca do meio-campo e chega até a entrada da área, onde limpa o lance, puxa para a perna direita e bate colocado. A bola passa com muito perigo ao lado da trave.

Pênalti com VAR: Aos 25 minutos, Canobbio brigou pela bola após recuo ruim da defesa gremista, dividiu com Dodi e caiu na área pedindo pênalti. O árbitro mandou o jogo seguir e, depois que o jogo parou, foi chamado para rever o lance no vídeo. Ele mudou a decisão e anotou a penalidade máxima.

Chuta, Everaldo (parte 3): Everaldo foi para a cobrança do pênalti, bateu cruzado, rasteiro, deslocou Tiago Volpi, mas acertou a trave e viu a bola sair.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1X0 GRÊMIO

Data e horário: 2 de agosto (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 18ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann, Mano Menezes (GRE)

Gols: Everaldo (FLU), aos 44 minutos do primeiro tempo.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Paulo Henrique Ganso (Lima); Serna (Riquelme), Keno (Canobbio) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenilson) e Riquelme (Aravena); Alysson (Jadiel), Pavón (Cristaldo) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes