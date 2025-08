Fluminense vence Grêmio, encerra jejum e dorme no G8 do Brasileirão

O grito de alívio finalmente ecoou no lado tricolor do Maracanã. Em um jogo de muita luta e drama, o Fluminense superou o Grêmio por 1 a 0, neste domingo, e conquistou uma vitória que vale muito mais do que três pontos, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O resultado encerra uma sequência terrível de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes e, somado ao triunfo sobre o Internacional no meio de semana pela Copa do Brasil, sinaliza uma tão esperada retomada para a equipe.

Com o resultado, o Fluminense salta para a oitava posição, com 23 pontos, ganhando um fôlego importante na tabela. O Grêmio, por sua vez, estaciona nos 20 pontos, na 14ª colocação.

Agora o Fluminense viira a chave para a Copa do Brasil, onde recebe o Internacional na quarta-feira para o jogo de volta das oitavas de final (venceu a ida por 2 a 1). Pelo Brasileirão, visita o Bahia no próximo fim de semana. Já o Grêmio recebe o Sport em casa na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Grêmio: o jogo

O primeiro tempo foi um duelo de estratégias e muita disputa. O Grêmio assustou primeiro, em um chute perigoso de Alysson que passou rente à trave de Fábio. A resposta tricolor veio pelo alto. Apostando nos cruzamentos, o Fluminense cresceu na partida e começou a criar as melhores oportunidades. Everaldo, em duas ocasiões, subiu livre para cabecear e levar perigo. Manoel também quase marcou pelo mesmo expediente.

A insistência foi premiada no apagar das luzes da primeira etapa. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio de Ganso, a zaga gaúcha afastou parcialmente. Guga, atento, colocou a bola de cabeça de volta na área, e o oportunista Everaldo apareceu entre os zagueiros para desviar para o fundo das redes, abrindo o placar e dando a vantagem ao Fluminense no momento crucial.

Se o gol deu tranquilidade, a segunda etapa trouxe um drama digno de clássico. O jogo ficou elétrico, com o Grêmio buscando o empate e o Fluminense tentando matar o confronto. A chance de ouro para o Tricolor veio já na reta final. Após checagem no VAR, o árbitro marcou pênalti para o time da casa. O mesmo Everaldo, o herói da noite até então, assumiu a responsabilidade, mas na cobrança, carimbou a trave, desperdiçando a oportunidade de selar a vitória.

O erro manteve o Grêmio vivo e transformou os minutos finais em um teste de nervos para a defesa e a torcida tricolor. O time gaúcho pressionou, mas o Fluminense, com muita entrega, conseguiu segurar o resultado magro e garantir a vitória suada e essencial.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1X0 GRÊMIO

Data: 2 de agosto (sábado),



Hora: 21h (de Brasília)



Competição: Brasileirão, 18ª rodada



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro



Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Gol: Everaldo (FLU), aos 43 do 1º tempo



Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann, Mano Menezes (GRE)

Fluminense



Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos) e Ganso (Lima); Serna (Riquelme Felipe), Keno (Canobbio) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho.

Grêmio



Thiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti (Edenilson), Dodi e Riquelme (Aravena); Alysson, Braithwaite e Pavón (Cristaldo). Técnico: Mano Menezes.