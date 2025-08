Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã no reencontro de Renato Gaúcho com o seu ex-clube

Após respirarem no meio de semana com vitórias importantes, Fluminense e Grêmio voltam a campo neste sábado, às 21h, no Maracanã, com o objetivo de dar continuidade ao processo de recuperação no Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes somam 20 pontos, ocupando a 12ª e 14ª posições, respectivamente, e veem no confronto direto a chance de se afastarem da zona de instabilidade.

O duelo marca também um reencontro simbólico: Renato Gaúcho, atual técnico do Fluminense, enfrentará o Grêmio, clube onde é considerado um dos maiores ídolos da história. Pelo clube gaúcho, ele conquistou títulos como jogador e treinador, incluindo a Libertadores de 2017 e diversas campanhas marcantes em âmbito nacional e internacional. Agora, do outro lado, tenta reerguer o time carioca em meio a um cenário de reconstrução.

O Fluminense chega embalado após quebrar uma incômoda sequência de quatro derrotas consecutivas, ao superar o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A vitória devolveu confiança ao elenco e abre caminho para tentar uma retomada também no Campeonato Brasileiro.

A missão, porém, não será das mais simples. O time carioca terá desfalques importantes para o duelo. O zagueiro Freytes e o volante Facundo Bernal cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. A ausência do defensor ganha ainda mais peso diante da dúvida em torno de Ignácio, que trata lesão no joelho. Com isso, Manoel deve formar a zaga ao lado de Thiago Silva. No meio, Renato conta com boas alternativas: Hércules, Martinelli e Nonato vêm formando o tripé titular, com Ganso cotado para ganhar minutos.

No ataque, a preocupação gira em torno de Soteldo, que saiu lesionado contra o Colorado e ainda é dúvida. Canobbio pode assumir a vaga. Na lateral esquerda, Renê, em fase final de recuperação, disputa posição com Guga, novamente improvisado no setor.

Pelo lado gremista, a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 - em jogo atrasado da 14ª rodada - serviu como alívio e combustível para Mano Menezes, que convive com um elenco ainda desfalcado por lesões e suspensões. Sem o lateral Gustavo Martins, lesionado, e com outras opções de origem fora de combate, João Lucas pode reaparecer na equipe titular após longo período ausente.

A lateral esquerda também sofrerá mudanças. Marlon está suspenso, e Lucas Esteves deve ser o substituto. O ataque terá Pavón na vaga de Cristian Olivera, também suspenso. Na armação, Riquelme, jovem promessa da base, disputa espaço com Cristaldo, enquanto Edenilson corre por fora por uma vaga entre os titulares.

Dois dos principais reforços para o segundo semestre, o zagueiro Balbuena e o centroavante Carlos Vinícius, ainda não devem ser relacionados. Mano Menezes revelou que planeja utilizá-los apenas na próxima rodada: "Minha projeção é ter o Balbuena e o Carlos Vinícius contra o Sport. Se colocarmos os jogadores antes, sem as reais condições, pode haver uma primeira impressão ruim que sempre atrapalha", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga (Renê); Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Everaldo (Cano) e Kevin Serna. Técnico: Renato Gaúcho.

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti, Dodi e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Pavón. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).