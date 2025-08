Flamengo vira vitrine para reforços e elenco já soma 17 selecionáveis

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A seleção brasileira esteve em pauta nas recentes entrevistas de reforços do Flamengo. Vitrine para a equipe nacional, o clube da Gávea passou a ter este trunfo na disputa no mercado da bola.

Tal ponto pode-se comprovar, por exemplo, nas falas de Emerson Royal e Samuel Lino, caras novas contratadas nesta janela de transferências.

Não é para menos, no atual elenco, 12 jogadores tiveram passagens por times nacionais enquanto vestiam rubro-negro. Na última Data Fifa, por exemplo, foram oito convocados para três diferentes seleções — Brasil, Uruguai e Equador —, e seis permanecem no clube. Se considerados aqueles que foram convocados antes de vestirem rubro-negro, o número sobe para 17.

Estou no meu país e, como saí daqui muito cedo, nunca pude mostrar o meu futebol para o povo brasileiro. Minha vinda tem isso, quero mostrar meu futebol aqui, venho com experiência, e também tenho na minha cabeça voltar para a seleção, que foi uma das coisas que aumentou minha intenção para vir Emerson Royal

Varela, Viña, De La Cruz e Arrascaeta, do Flamengo, com a bandeira do Uruguai Imagem: Gilvan de Souza /CRF

O ciclo [para Copa do Mundo 2026] está mais curto agora. Vim para o Flamengo também em busca desse objetivo na minha carreira. Na última pré-lista foram cinco, seis jogadores daqui. Tem jogadores de alta qualidade, disputando títulos e sempre visados pela seleção. Meu sonho é jogar pela seleção, atuar em uma Copa do Mundo. Vim para o Flamengo para buscar esse objetivo. Vou trabalhar o máximo que eu puder por isso Samuel Lino

Lino, que se tornou o reforço mais caro da história só Fla, está certo. A primeira pré-lista de Carlo Ancelotti como comandante da "amerelinha" teve seis jogadores que, à época, estavam no Rubro-Negro: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro — hoje, Wesley está na Roma e Gerson no Zenit. Na lista final para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, apenas Pedro não esteve.

Vejo jogadores como Alex Sandro e Danilo, que vieram da Juventus e retornaram à seleção. Isso chama a minha atenção. Sei que eu tenho potencial e vou seguir fazendo meu trabalho para que eu tenha uma oportunidade novamente Emerson Royal

Arrascaeta e Varela foram convocados para a seleção uruguaia, e Plata, para o Equador. A quantidade de jogadores chamados fez até mesmo o Flamengo fazer uma alteração na programação da Copa do Mundo de Clubes, embarcando para os Estados Unidos no dia 11 de junho, um dia depois do previsto para que pudesse ter o grupo completo.

Jorginho é um dos brasileiros que devem continuar sendo convocados pela Itália Imagem: Getty Images

Em oportunidades anteriores, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, os urguaios Viña e De la Cruz e o chileno Pulgar também foram lembrados para jogos dos times nacionais.

Seleção do mundo?

Com os reforços, o Flamengo conta ainda com jogadores que, antes de chegaram ao clube, já foram convocados pelas mais diversas seleções do mundo. Royal já esteve na seleção brasileira e participou de parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Everton Cebolinha também já vestiu a "amarelinha".

Jorginho, por exemplo, é naturalizado italiano é foi campeão da Eurocopa de 2021 pela Azzurra. Já o espanhol Saúl integrou a lista para a Copa de 2018. Carrascal, que está próximo de ser anunciado como reforço, já foi chamado para a seleção colombiana.

O goleiro Rossi, no Flamengo desde 2023, foi convocado em 2021 para um jogo contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa, mas não entrou em campo.

Rubro-negros com convocações