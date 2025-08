Flamengo ganha reforço, mas perde titular para enfrentar o Ceará

O Flamengo divulgou a relação de atletas que enfrentarão o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão. Após ficar de fora contra o Atlético-MG na última quinta-feira, Arrascaeta reapareceu entre os relacionados e reforça o Rubro-Negro. Por outro lado, Luiz Araújo ficou de fora da lista e desfalca a equipe.

O uruguaio havia sido poupado por Filipe Luís na derrota para o Galo por 1 a 0, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Já Luiz Araújo não estará presente na viagem para Fortaleza por controle de carga.

Confira os relacionados para a partida contra o Ceará! #squad pic.twitter.com/uS6p8DybOR ? Flamengo (@Flamengo) August 2, 2025

Matheus Cunha, Michael e Everton Cebolinha também desfalcam o Rubro-Negro. O goleiro se recupera de uma tendinite patelar no joelho esquerdo, assim como Cebolinha, que segue tratando um caso de tendinite. Michael permanece fora por conta de dores no tornozelo esquerdo.

O jovem Victor Hugo, das categorias de base do clube, é uma das surpresas da lista. Há duas semanas, o atleta retornou de seu empréstimo ao Göztepe, da Turquia, e se tornou uma opção para Filipe Luis.

Líder isolado do Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do torneio. A Arena Castelão será o palco do confronto.

Confira a lista dos atletas relacionados pelo Flamengo:

Goleiros: Dyogo Alves, Leo Nannetti, Rossi;



Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Cleiton, Emerson Royal, Varela, João Victor, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña;



Meio-campistas: Allan, Arrascaeta, Evertton Araújo, Jorginho, Matheus Gonçalves, Saúl, Victor Hugo;



Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Plata, Lino.