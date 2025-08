Flamengo anuncia Jorge Carrascal como novo reforço para o meio-campo

O Flamengo segue reforçando seu elenco para a temporada e oficializou neste sábado a contratação do meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos. O jogador assinou contrato válido por quatro temporadas e chega ao Rubro-Negro como uma das apostas para fortalecer o setor de criação.

A negociação foi concluída junto ao Dínamo de Moscou, da Rússia, por cerca de 12 milhões de euros, o equivalente a R$ 77 milhões. O acerto vinha sendo costurado há cerca de 10 dias e foi finalizado com sucesso pela diretoria rubro-negra.

Carrascal chega à Gávea com status de jogador de Seleção. Presente nas últimas convocações da Colômbia, o meia teve destaque no futebol russo na última temporada, acumulando 35 partidas, oito gols marcados e três assistências.

Versátil e com boa capacidade de construção ofensiva, o colombiano chega para disputar posição com Arrascaeta, que nos últimos anos sofreu com uma sequência de lesões e desgaste físico. A ideia do departamento de futebol é oferecer mais opções ao técnico Filipe Luís e evitar a sobrecarga em nomes-chave do elenco.

Revelado pelo Millonarios, Carrascal passou ainda pelo Sevilla B, Karpaty (Ucrânia), River Plate (Argentina) e CSKA Moscou antes de se transferir para o Dínamo, onde se consolidou como titular absoluto.

Com a chegada do colombiano, o Flamengo completa seu quarto reforço desde a disputa do Mundial de Clubes. Antes dele, o clube já havia anunciado o lateral-direito Emerson Royal, o meio-campista espanhol Saúl Ñíguez e o atacante Samuel Lino.