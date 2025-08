Flamengo anuncia a contratação do colombiano Jorge Carrascal por 4 anos

O meio-campista Jorge Carrascal, que estava no Dínamo de Moscou (RUS), foi anunciado como reforço do Flamengo hoje (2), assinando um contrato de quatro anos.

O que aconteceu

O jogador de 27 anos usará a camisa número 15 no Flamengo. Carrascal é o quarto reforço do clube na janela de transferências do meio do ano - Emerson Royal, Samuel Lino e Saúl Ñiguez já estrearam.

Carrascal começou a carreira no Millonarios (COL), mas chamou a atenção do futebol sul-americano com a camisa do River Plate (ARG). Ele também defendeu o Karpaty Lviv (UCR) e o CSKA Moscou (RUS).

O Flamengo deve pagar cerca de 12 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões) pelo jogador. A contratação foi dada como certa no dia 20 de julho, mas emperrou por conta de exigências do empresário do colombiano.