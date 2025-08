Fla fecha com parceiro de Real e Lakers por projeto sobre saúde materna

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fechou uma parceria com o FC Mother, projeto que consiste em uma rede de apoio em prol da saúde materna (cuidados de saúde relacionados à gravidez, parto e pós-parto) e quer "utilizar a força do futebol como plataforma de transformação".

O FC Mother tem elos com clubes como Real Madrid, Milan, Manchester United, além de Los Angeles Lakers, um dos principais times da NBA (liga de basquete norte-americana) e New York Yankees, da liga de beisebol.

O que é o projeto?

A ideia é usar a mobilização dessas torcidas para que mais mulheres possam ter acesso ao projeto. A associação também dá apoio a funcionárias e atletas do Flamengo que se enquadrem nas questões abordadas.

O Rubro-Negro é o primeiro clube parceiro no Brasil. O clube vai divulgar um vídeo sobre o FC Mother antes de um jogo no Maracanã, em setembro.

O Fla vai abrir espaço para encontros mensais, ainda sem datas anunciadas. Além disso, divulgar informações relacionadas à maternidade e a importância do apoio emocional durante a gestação.

O FC Mother terá um aplicativo para acesso das famílias e amigos de gestantes e mães recentes. A ideia é indicar uma forma de tratamento mais acolhedora. Por enquanto, esse laço está sendo feito por um aplicativo de mensagens.

Acreditamos que apoiar a mulher é cuidar da infância, da educação e do futuro. Muitas mulheres vivenciam a maternidade sobrecarregadas, repletas de solidão, violências e a inexistência de uma rede de apoio. Isso afeta diretamente sua saúde emocional, sua autoestima e sua capacidade de exercer plenamente o cuidado e o vínculo com seus filhos nos primeiros anos de vida.

Camila Nascimento, Gerente de Responsabilidade Social do Fla

O FC Mother coloca-se como "a primeira empresa de Esportes de Cura do mundo". A ideia é aproveitar o "poder de seis bilhões de fãs de futebol" para uma plataforma que reúne "pesquisa, desenvolvimento, integração, implementação e financiamento para proporcionar anos de vida mais saudáveis para mães e famílias".

A organização é uma criação de Morad Fareed. Ex-jogador de futebol, o palestino se tornou empreendedor científico e pesquisa o tema há uma década.

"Morad Fareed, idealizador do FC Mother, entrou em contato com o Departamento de Responsabilidade Social do clube para apresentar a iniciativa. De antemão, entendemos se tratar de uma iniciativa muito inovadora e com bastante alinhamento aos nossos princípios de responsabilidade social, uma vez que apoiar a saúde das mulheres durante a maternidade é um compromisso com a primeira infância, com a educação e com o desenvolvimento humano", contou Camila.