Ferreirinha volta a se destacar após chegada de Crespo e deslancha em nova função no São Paulo

Na noite da última quinta-feira, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbis, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Um dos principais destaques do Tricolor, Ferreirinha foi premiado com o segundo gol no triunfo dos donos da casa.

Ferreirinha se recuperou de uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo e voltou a ficar à disposição após o Mundial de Clubes. O camisa 11 tem aproveitado as chances recebidas e deslanchou em uma nova função sob o comando do técnico Hernán Crespo, contratado em junho deste ano.

A mudança no posicionamento de Ferreirinha passa muito pela chegada de Crespo. O treinador deixou o jogador mais solto em campo, com maior liberdade de movimentação entre os setores do ataque. Ele, portanto, começou a exercer as atribuições de um segundo atacante, criando oportunidades e também chegando à área com qualidade.

"Estou me adaptando, é uma função nova para mim. Mas eu quero ajudar, sendo por dentro ou por fora. Todo mundo quer ajudar. Acho que hoje pude ajudar mais uma vez, e nós pudemos fazer um grande jogo e sair com a vitória", afirmou Ferreirinha após a vitória sobre o Athletico-PR.

A trajetória de Ferreirinha com Crespo começou, na verdade, no banco de reservas. O atacante foi ganhando oportunidades aos poucos, quase sempre no segundo tempo. Foi especialmente contra o Juventude que o camisa 11 entrou bem, fez uma linda jogada e tocou para Marcos Antônio, que deu a assistência para o gol de Luciano.

? Reapresentação e início dos preparativos para a nossa viagem ao Rio Grande do Sul!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/gV5g1DmXtc ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 1, 2025

Já contra o Fluminense, André Silva foi poupado e Ferreirinha ganhou a vaga como titular ao lado de Luciano. Novamente, ele brilhou e saiu com um gol de cabeça, o segundo do São Paulo na vitória por 3 a 1.

Diante do Athletico-PR, por sua vez, o atacante fez dupla com André Silva e, novamente, mostrou oportunismo para marcar após bela jogada de Rodriguinho. Além disso, segundo o Sofascore, deu cinco passes decisivos e poderia ter saído com uma assistência, mas o camisa 17 desperdiçou.

"São dois jogadores que nos ajudam muito. Os dois estavam jogando juntos nos últimos jogos e aí eu pude entrar com o Luciano, e pude jogar com o André. São dois caras com os quais me entendo muito bem. Estou ali para ajudar. É uma função nova, estou me adaptando e está dando certo", disse o atleta.

Ferreirinha, portanto, voltou a se destacar no São Paulo, agora sob o comando de Crespo e em uma nova função. Antes disso, ele já havia mostrado sua importância. Ainda com Luis Zubeldía, ele chegou a balançar as redes em quatro jogos consecutivos, marcando inclusive um doblete contra o Alianza Lima-PER.

Na atual temporada, Ferreirinha soma sete gols e duas assistências em 28 partidas, sendo 17 como titular. O camisa 11 é uma importante alternativa para o ataque do São Paulo e vem provando que, se necessário, pode se adaptar a novas funções.

O São Paulo, porém, não poderá contar com Ferreirinha para o duelo contra o Internacional, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o confronto.

Sem Ferreirinha, portanto, o Tricolor visita o Internacional neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.