Ferraresi, do São Paulo, termina mês de julho como jogador da Série A com mais desarmes

O zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo, vem se firmando como uma das principais peças do sistema defensivo da equipe. Prova disso é que no mês de julho ele foi o jogador da Série A do Campeonato Brasileiro que mais desarmou.

De acordo com dados do Sofascore, o defensor venezuelano realizou 19 desarmes em quatro jogos disputados, com uma média de quase cinco intervenções por partida. Christian Rivera (19), Lucas Sasha (17), Paulo Henrique (17) e Bruno Fuchs (15) fecham o top-5.

Ferraresi roubou a cena principalmente nos jogos contra Corinthians e Fluminense. O jogador registrou seis desarmes em ambas as partidas, além de contribuir com uma assistência no duelo diante do Tricolor Carioca.

Desde o retorno de Hérnan Crespo, Ferraresi foi titular em quatro dos seis jogos do São Paulo. Ao todo, o venezuelano soma 31 partidas na temporada, com duas assistências.

Ferraresi espera manter o bom momento pelo Tricolor Paulista neste domingo, no embate contra o Internacional, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 20h30 (de Brasília).