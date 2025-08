Estreante brilha e Botafogo-SP derrota o América-MG na Série B

O Botafogo-SP conquistou uma vitória importantíssima na noite deste sábado, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, com o brilho de Léo Gamalho para superar o América-MG por 2 a 1, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O estreante do time paulista foi o principal destaque da partida, fazendo os dois gols do time de Ribeirão Preto, mostrando que veio para ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento.

Com o resultado, além de encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória, o Botafogo saltou para a 18ª colocação e foi a 21 pontos, mesmo número do América-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, ficando atrás no número de vitórias (6 a 5).

O duelo direto na parte de baixo da tabela começou agitado. Logo aos quatro, Willian Bigoda cobrou falta com muito perigo e assustou Victor Souza. O América seguiu criando boas chances, mas empilhou ataques desperdiçados, o que custou caro.

Aos 19, Jonathan Cafu cruzou na medida para o estreante Léo Gamalho, que de cabeça, mandou para o gol, Dalverson chegou a espalmar, mas a bola cruzou a linha do gol por completo, abrindo o placar para o Botafogo. Após o gol, a pressão do América aumentou ainda mais, e enfim, surtiu efeito.

Após cruzamento de Willian Bigode na área, a bola rebateu na defesa e sobrou para Elizari, que escorou para Miguelito mandar para o fundo do gol e deixar tudo igual no placar. Aos 44, Léo Gamalho ainda acertou a trave, mas o árbitro viu falta no lance e o jogo foi para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo começou em cima e até criou uma boa chance com Jonathan Cafu, que de cabeça, parou em grande defesa de Dalberson, porém, aos 14, o cenário mudou. Aos 14, Bigode recebeu na área, dividiu com Jonathan Cafu e caiu. Após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti, porém Victor Souza defendeu a penalidade do atacante.

E para deixar o jogo ainda mais agitado, aos 21, Dramisino cruzou na área e a bola tocou no braço de Lucão, gerando pênalti para o time paulista. Desta vez, Léo Gamalho foi para a batida e não desperdiçou, colocando os mandantes novamente em vantagem no placar.

Aos 31, o goleiro Victor Souza salvou o Botafogo novamente, desta vez em grande chute de Eliazari. O América teve mais uma chance de empatar aos 42, quando Figueiredo recebeu livre, mas mandou para fora. Entretanto, o time da casa segurou o resultado até o apito final e garantiu a vitória.

As equipes terão um longo período de treinos para a 21ª rodada da Série B. No próximo sábado (dia 9), o América volta à Arena Independência para encarar o Remo, a partir das 16h. No dia seguinte, às 18h30, é a vez do Botafogo visitar o Atlético-GO, no Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 1 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Ericson (Alisson Cassiano), Carlos Eduardo e Jean Victor (Gabriel Risso); Wesley Dias, Dramisino (Wallison) e Leandro Maciel; Jefferson Nem, Léo Gamalho (Edson) e Jonathan Cafu (Marquinho). Técnico: Allan Aal.

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Kauã Diniz, Elizari (David Lopes) e Miguelito (Héber); Figueiredo (Labandeira), Stênio (Arthur Sousa) e Willian Bigode (Titi Ortíz). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Léo Gamalho, aos 19, e Miguelito, aos 34 minutos do primeiro tempo. Léo Gamalho, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ericson, Gabriel Risso e Wesley Dias (Botafogo) e Willian Bigode, Kauã Diniz e Paulinho (América-MG).

ÁRBITRO - Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE).

RENDA - R$ 9.360,00.

PÚBLICO - 1.360 torcedores.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).