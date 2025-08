Estratégico, Rafael Macapá vence Felipe Bunes em luta de brasileiros no UFC Vegas 108

Com uma falha grave na pesagem oficial, Rafael Estevam ficou perto de sequer competir no UFC Vegas 108. Multado pela infração, o brasileiro se manteve no card e fez valer o esforço. No único combate 100% verde-amarelo da noite no 'Apex', 'Macapá' usou o estilo carrapato para vencer por pontos o compatriota Felipe Bunes na decisão unânime dos juízes.

Com o triunfo, o atleta da 'Nova União' ampliou sua invencibilidade no MMA profissional - agora com um cartel de 14-0. Estratégico, Macapá usou e abusou do jogo de quedas e controle no solo para levar a melhor contra Felipe. Perigoso, Bunes chegou a ameaçar Rafael em alguns momentos, mas não fez o suficiente para conter o ímpeto do compatriota.

A luta

Os atletas começaram o duelo ativos, chutando bastante. Após um minuto de estudo, Macapá buscou a queda - bem defendida por Felipe no primeiro momento. Em seguida, foi a vez de Bunes tentar levar o duelo para o solo e Rafael defender bem a investida. Na segunda tentativa, Macapá conseguiu mudar de nível e cair por cima no chão. Por baixo, Felipe tentou surpreender com um triângulo, mas sem sucesso. Nos segundos finais, Macapá quase foi finalizado, mas resistiu até o soar do gongo.

Rafael começou a segunda parcial marchando para frente e pressionando o compatriota contra a grade. Em resposta, Felipe encaixou uma boa sequência de boxe para afastar o rival. No tempo certo, Macapá conseguiu a queda. Com a guarda ativa, Bunes novamente tentou dar o bote no triângulo, mas viu o adversário defender. Impondo um 'ground and pound' efetivo, Estevam abriu margem no assalto. O atleta da 'Nova União' terminou a parcial nas costas de Felipe.

Fiel à estratégia, Macapá rapidamente buscou a queda no início do terceiro e último round. Dessa vez, entretanto, Bunes conseguiu afastá-lo e se reerguer. Aguerridos, os brasileiros trocaram golpes francos no centro do octógono. Após a interação, Rafael novamente derrubou seu adversário. Por baixo, Felipe quase surpreendeu com uma kimura, mas acabou cedendo as costas no 'berimbolo'. Com o cadeado fechado, Rafael terminou o combate em vantagem no solo.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então:

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

