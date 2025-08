Escalação do Corinthians: Dorival Jr. pode poupar titulares contra o Fortaleza

O Corinthians está pronto para encarar o Fortaleza. Na tarde deste sábado, o elenco alvinegro fez o último treino e encerrou a preparação para o confronto, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram o dia com um vídeo de instruções táticas e uma ativação na academia. Em seguida, o elenco alvinegro realizou um trabalho tático de enfrentamento em campo reduzido e um exercício tático estratégico, além de ensaiar jogadas de bola parada.

O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Os lesionados Maycon (transição física) e Hugo (cirurgia para hérnia inguinal) também devem seguir como baixas. Por outro lado, Rodrigo Garro e José Martínez ficam disponíveis após cumprirem suspensão.

Já de olho no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, Dorival avalia poupar os titulares no duelo contra o Fortaleza. Assim, o treinador pode mandar uma escalação totalmente alternativa a campo, com exceção do goleiro Hugo Souza.

Uma provável escalação do Corinthians, assim, tem: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Angileri; Ryan (Raniele), Charles e Breno Bidon; Kayke (Dieguinho), Talles Magno e Romero.

O Corinthians recebe o Fortaleza na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa a 11ª posição na tabela da Série A, com 21 pontos. A equipe alvinegra vem de uma vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, em casa, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.