Em jogo eletrizante, Vasco perde do Mirassol, que entra no G6 do Brasileirão

Foi uma montanha-russa de emoções com o final mais amargo possível para o torcedor do Vasco. Em um segundo tempo eletrizante e de cinco gols, o time saiu perdendo por 2 a 0, buscou um empate heroico em um intervalo de quatro minutos, mas acabou sofrendo a derrota por 3 a 2 para o Mirassol, neste domingo, no Estádio Municipal José Maria de Campos. A partida foi válida pela 18ª rodada do Brasileirão.

O resultado mantém o Gigante da Colina com 15 pontos, na perigosa 16ª posição, e aumenta a pressão para a sequência do campeonato. Os paulistas, agora com 28 unidades, sobe para a quinta colocação.

A derrota é dolorosa pela forma como aconteceu. O Vasco agora junta os cacos para o duelo contra o CSA, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, antes de um confronto fundamental contra o Atlético-MG, no domingo, em São Januário, pelo Brasileirão, onde a vitória se torna obrigatória. Já o Mirassol, com a vitória, sobe para a quinta posição e visita o Flamengo no próximo sábado.

VITÓRIA, MIRASSOL!!! ?? Com gols de Negueba, da Costa e Alesson, o Leão vence o Vasco por 3 a 2, no Maião, e soma 2??8?? pontos na Série ??! ?? Com o resultado, o Leão está há 9?? jogos invicto e na 5ª colocação na elite brasileira! ? ?: JP Pinheiro/Agência Mirassol pic.twitter.com/5apJiz6KiG ? Mirassol (@mirassolfc) August 2, 2025

Mirassol x Vasco: o jogo

O primeiro tempo foi um retrato da transpiração superando a inspiração. O Vasco até teve mais posse de bola e controlou as ações, mas pecou no último passe, sem conseguir criar chances claras de gol. Rayan e Coutinho tentaram, mas a defesa do Mirassol se segurou bem. Do outro lado, o time da casa apostava em contra-ataques velozes, mas também sem o capricho necessário para finalizar. O 0 a 0 no intervalo era justo para o que as duas equipes apresentaram.

Segundo tempo

Se a primeira etapa foi morna, a segunda foi uma loucura. O Mirassol começou melhor e chegou a marcar logo no primeiro minuto, mas o gol foi bem anulado por toque de mão. Foi apenas um breve alívio. Aos 5 minutos, veio o primeiro golpe: Negueba chutou forte da entrada da área, e o goleiro Daniel Fuzato falhou feio, aceitando um gol defensável. O "frango" desestabilizou o time. Sete minutos depois, o pesadelo aumentou: Lemos errou um passe, João Victor escorregou, e o Mirassol aproveitou no contra-ataque para Chico da Costa fazer o 2 a 0.

Com dois gols de desvantagem, fruto de erros individuais, o cenário era desolador. Mas o Vasco mostrou poder de reação. Aos 20 minutos, Lucas Piton cruzou da esquerda e Puma Rodríguez subiu bem para cabecear e diminuir. O gol incendiou o time. Quatro minutos depois, a mesma jogada: Piton cruzou, Puma ajeitou de cabeça na pequena área e Vegetti, o Pirata, não perdoou, deixando tudo igual. Uma reação relâmpago que trouxe a esperança de volta.

O Vasco era melhor no jogo e parecia mais perto da virada, mas o futebol, por vezes, é cruel. Aos 37 minutos, em uma chegada pela direita, Carlos Eduardo cruzou rasteiro e Alesson apareceu livre na segunda trave para empurrar para o gol, decretando o placar final. Um verdadeiro balde de água fria na reação cruzmaltina.

FICHA TÉCNICA



Mirassol 3 x 2 Vasco

Local: Estádio Municipal, Mirassol (SP)



Data: 02 de julho de 2025 (sábado)



Hora: 10h30 (de Brasília)



Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Negueba, 5'/2ºT; Chico da Costa, 12'/2ºT; Puma Rodríguez, 20'/2ºT; Puma Rodríguez, 24'/2ºT; Alesson, 37'/2ºT.

Cartão amarelo: Lucas Piton (VAS)

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Daniel Borges); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho, Negueba (Carlos Eduardo) e Gabriel (Yago Felipe); Edson Carioca (Alesson) e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

VASCO: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, João Victor, Mauricio Lemos (Jair) e Lucas Piton; Hugo Moura (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Nuno Moreira (David) e Philippe Coutinho (Loide Augusto); Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.