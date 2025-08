Em duelo movimentado, Ponte Preta e Guarani empatam em Derby inédito pela Série C

No primeiro Derby campineiro da história válido pela Série C do Brasileiro, Ponte Preta e Guarani empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, no Moisés Lucarelli, pela 15ª rodada da primeira fase. A edição 210 do clássico teve dois belos gols, emoção até o fim e ainda registrou o maior público do futebol campineiro em 2025: 14.004 torcedores no Majestoso.

Com o ponto conquistado, a Ponte Preta chegou aos 27 e manteve-se na vice-liderança provisória, à espera do jogo entre Londrina e Ituano, na segunda-feira, para saber se continua no segundo lugar da tabela. A distância para o CSA, que hoje é o nono colocado e primeiro fora do G8, é de oito pontos, o que mantém a Macaca em situação confortável na zona de classificação.

O Guarani, por sua vez, segue tentando se aproximar da parte de cima. Com o empate, o Bugre chegou aos 17 pontos e permanece na 12ª colocação. O Floresta, oitavo e último do G8, tem 20. Na outra ponta da tabela, o sinal de alerta segue ligado: o Itabaiana, que abre a zona de rebaixamento, tem 14, apenas três a menos que o Alviverde.

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), fora de casa, contra o Botafogo-PB. Já o Guarani segue em Campinas, onde recebe o Ypiranga-RS no sábado, às 19h30.

Fim de jogo: com gol de Mirandinha, Guarani empata o Dérbi 210 fora de casa. Nosso próximo compromisso é contra o Ypiranga, neste sábado (9), no Brinco de Ouro. ? Raphael Silvestre/GuaraniFC pic.twitter.com/9yJfNCUCfB ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) August 2, 2025

Ponte Preta x Guarani: o jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade característica de um Derby, mas com poucas chances claras de gol. A Ponte Preta começou pressionando a saída de bola, enquanto o Guarani mostrou boa organização mesmo com mudanças recentes na comissão técnica. As melhores oportunidades vieram em finalizações de Bruno Santos, pelo lado bugrino, e de Lucas Cândido, pela Macaca, mas ambos os goleiros trabalharam bem e o placar permaneceu zerado até o intervalo.

O jogo ganhou emoção no segundo tempo. Aos 15 minutos, Elvis abriu o placar para a Ponte com uma cobrança de falta perfeita, por cima da barreira, no canto de Andrey. O Guarani reagiu dez minutos depois: Bruno Santos iniciou a jogada, Cicinho cruzou da direita e Mirandinha acertou um belo voleio para empatar.

O Bugre quase virou aos 42, com Ryuta Takahashi finalizando livre, mas mandando por cima. Já nos acréscimos, Serginho quase deu a vitória à Ponte com um chute forte de fora da área que explodiu no travessão.