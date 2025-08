Elizeu Capoeira sofre nocaute em duelo de veteranos no UFC Vegas 108

Em ação no card principal do UFC Vegas 108 deste sábado (2), Elizeu Zaleski e Neil Magny movimentaram o octógono com um confronto cheio de reviravoltas. E no duelo de veteranos dos meio-médios (77 kg), quem levou a melhor foi o americano, que colocou um ponto final na má fase ao derrotar 'Capoeira' via nocaute técnico no segundo assalto.

Após um primeiro round competitivo e superior ao rival, Capoeira sentiu o gás e arrefeceu na segunda parcial. Mais desgastado, o brasileiro recebeu uma joelhada e foi ao solo.

Por cima, Neil Magny 'ligou a metralhadora' e, com uma sequência de golpes no 'ground and pound', fez o árbitro interromper a disputa. Aos 38 anos, Elizeu amargou sua segunda derrota seguida no UFC.

A luta

Depois de segundos de estudo, os atletas trocaram chutes na panturrilha. Não demorou muito para Magny encurtar e buscar a luta agarrada. Elizeu negou a investida e se manteve de pé. Na curta distância, o brasileiro acertou boa sequência de cruzados. Em seguida, Capoeira travou Neil contra a grade e buscou a queda - mas sem sucesso. Nos segundos finais da parcial, Zaleski acelerou o ritmo e conseguiu uma queda.

Atento, Capoeira colocou a luta para baixo nos segundos iniciais do segundo assalto. Por baixo, Magny tentou encaixar um triângulo, mas sem sucesso. Após o berimbolo no solo, Elizeu ficou novamente por cima e passou a trabalhar os golpes traumáticos no 'ground and pound'. Resiliente, Neil raspou, propôs a queda e derrubou o brasileiro. O americano aproveitou a posição e desferiu uma saraivada de golpes em Elizeu que, sem oferecer resistência, obrigou o árbitro a interromper o duelo.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então: