Edenilson cobra postura e ressalta aprendizado após derrota do Grêmio

Após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Edenilson fez uma análise franca da atuação do Grêmio e destacou a necessidade de o time impor seu jogo desde o início das partidas. Para o jogador, a equipe tem conversado bastante e tenta corrigir a dificuldade de manter a postura ofensiva antes de sofrer gols.

"A gente tem conversado bastante. A nossa postura tem que ser sempre essa, não depois que a gente toma o gol, né? Acho que ficou bem claro isso. A equipe ficou muito mais corajosa, mas depois de tomar o gol fica mais complicado. Então, acho que a gente tem que acertar mais isso. Já se impor desde o começo do jogo, dentro e fora de casa, que é o que a gente tem conversado e o professor Mano tem tentado corrigir", afirmou o atleta ao SporTV.

Edenilson também comentou sobre o lance do pênalti marcado contra o Grêmio na reta final da partida e o gol sofrido aos 43 minutos do primeiro tempo. "Acho que o lance do pênalti ali é isolado, né? Do gol, sim. O gol é mais coletivo, é uma falha coletiva. Mas, como eu falei, a gente tem que se impor desde o primeiro minuto. Jogar, criar oportunidades igual a gente fez. E também ter mais tranquilidade para fazer os gols."

O Grêmio vive um momento delicado na competição e estacionou nos 20 pontos, na 14ª colocação. A derrota no Maracanã ampliou a sequência sem vitórias do time gaúcho no Brasileirão. O volante destaca que o grupo segue focado para corrigir os erros e buscar resultados positivos nas próximas partidas.

Na próxima rodada, o Grêmio, de Edenilson, enfrenta o Sport, em casa, buscando retomar o caminho das vitórias e subir na tabela.