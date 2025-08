Dominância! Karol Rosa atropela rival francesa e volta a vencer no UFC Vegas 108

Se na última rodada, Karol Rosa competiu aquém do seu potencial por conta de um desgaste mental, neste sábado (2), sua melhor versão voltou à tona no octógono mais famoso do mundo. Em ação no card principal do UFC Vegas 108, a brasileira atropelou Nora Cornolle e, com uma performance de gala, venceu na decisão unânime dos juízes.

Além de voltar à coluna das vitórias em grande estilo, Karol Rosa defendeu a décima posição do ranking dos pesos-galos (61 kg). Dominante, a brasileira alternou bons momentos em pé e no solo para não dar brechas para a rival francesa e vencer sem sustos.

"Estou muito feliz. Na minha última luta não consegui me apresentar bem. Mas hoje fui muito bem. As meninas precisam ficar atentas. Sou striker, mas também sou faixa-preta de jiu-jitsu. A mudança está aqui, a Denise tem grande influência nisso. Provei que eu voltei. As meninas têm que ficar com medo de mim, porque eu sou braba mesmo", declarou a brasileira, logo após a vitória, ainda no octógono.

A luta

Nora começou o confronto marchando para frente, mas prontamente foi recebida com cruzados de encontro de Karol. No modo 'tudo ou nada', a francesa foi balançada pela brasileira enquanto tentava encurtar a distância. Em seguida, Rosa grampeou a rival e a colocou de costas para a grade. Com um jogo de clinch agressivo, a atleta do Espírito Santo pontuou com ganchos e joelhadas. Em resposta, Cornolle desferiu boas cotoveladas.

Logo nos segundos iniciais do segundo round, Karol aplicou uma bela queda e conquistou a meia-guarda. Por baixo, Nora atacou o braço da rival em uma tentativa de kimura. A brasileira fez postura e defendeu bem a investida de Cornolle. Dominante, Rosa conseguiu a montada e encaixou um katagatame, defendido pela francesa. Em seguida, Karol buscou o mata-leão, mas Nora foi salva pelo gongo.

Estratégica, Karol repetiu o roteiro do assalto anterior e, logo nos segundos iniciais do terceiro e último round, derrubou Cornolle. Por baixo, a francesa tentou incomodar com cotoveladas. Enquanto isso, a brasileira tentava avançar posição para buscar um katagatame. Na reta final, Rosa novamente conseguiu a montada e castigou Nora com golpes no rosto. A francesa foi salva pelo gongo.

Confira os resultados do UFC Vegas 108 até então:

Karol Rosa venceu Nora Cornolle por decisão unânime

Neil Magny venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Kevin Vallejos venceu Danny Silva por decisão unânime

Rinya Nakamura venceu Nathan Fletcher por nocaute técnico no primeiro round

Rodolfo Vieira venceu Tresean Gore por decisão unânime

Andrey Pulyaev venceu Nick Klein por nocaute técnico no segundo round

Austin Bashi venceu John Yannis por finalização no primeiro round

Rafael 'Macapá' venceu Felipe Bunes por decisão unânime dos juízes

Piera Rodriguez venceu Ketlen 'Esquentadinha' por decisão dividida

