Marta é eleita melhor jogadora da Copa América feminina; veja premiações

A Copa América feminina chegou ao fim com o título emocionante do Brasil sobre a Colômbia, nos pênaltis, por 5 a 4. Resolvido o campeão, foi a hora de entregar as premiações individuais. Decisiva na final, Marta não ficou de fora e foi eleita a melhor jogadora do torneio.

Marta oscilou entre titular e reserva ao longo da Copa América, mas correspondeu sempre que acionada. A Rainha terminou a competição com seis participações em gols em seis jogos - foram três assistências e três gols, sendo dois deles importantíssimos na decisão.

A camisa 10 entrou na reta final da segunda etapa, quando o Brasil ainda empatava em 2 a 2 com a Colômbia. Ela viu as colombianas marcarem o terceieor, mas tirou um golaço 'da cartola' já nos acréscimos e deixou tudo igual. Na prorrogação, a capitã foi às redes novamente e fez o gol da virada do Brasil. Ela perdeu seu pênalti na disputa, mas contou com a ajuda das companheiras para erguer a taça aos 39 anos.

Palmeiras em alta: Amanda Gutierres é artilheira e Tapia melhor goleira

Amanda Gutierres, atacante do Palmeiras, comemora gol do Brasil Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Além do título, o Brasil também terminou a Copa América com a artilheira da competição. Amanda Gutierres encerrou o torneio com seis gols marcados. A centroavante brasileira dividiu o posto com Claudia Martínez, atacante de 17 anos do Paraguai.

Jogadora do Palmeiras, Amanda Gutierres balançou as redes em todas as partidas que disputou nesta Copa América - foram três gols na fase de grupos, dois na semifinal e um na grande decisão.

O Palmeiras também foi lembrado com a premiação de melhor goleira da Copa América. Atleta do Verdão, Katherine Tapia brilhou na semifinal contra a Argentina e defendeu dois pênaltis. Já na final, também defendeu duas cobranças. Assim, ela saiu com o prêmio, mas sem o título.