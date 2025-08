Decisiva, Marta analisa roteiro emocionante em título da Copa América: "Não me deixaram abalar"

Marta, aos 39 anos, foi a grande personagem dos 120 minutos de bola rolando na conquista da Copa América pelo Brasil neste sábado. A capitã brasileira foi acionada pelo técnico Arthur Elias na reta final da segunda etapa, quando a Seleção feminina ainda empatava em 2 a 2 com a Colômbia.

A camisa 10 da Seleção viu a Colômbia marcar o terceiro gol, mas tirou um golaço 'da cartola' já nos acréscimos do segundo tempo e deixou tudo igual. Já na prorrogação, Marta foi às redes novamente e marcou o gol da virada do Brasil. Apesar do pênalti perdido durante a disputa, a entrada da atacante manteve a equipe viva no jogo. O roteiro emocionante rendeu uma breve análise da Rainha, que revelou os bastidores da conquista.

"Estava ali pedindo a Deus que não me castigasse tanto, porque entrar num jogo como estava e ser agraciada com o gol de empate e depois mais um gol, a gente acabou dando um vacilo nos últimos minutos e elas empataram. Foi para os pênaltis, e eu ter a chance de fechar com o título, aí perco. Mas tenho essas meninas que são maravilhosas", afirmou Marta ao SporTV.

"Voltei depois da cobrança muito abalada, mas elas não deixaram me abalar, sempre acreditando, confiando que a gente iria conseguir, que a Lorena iria pegar os pênaltis. Nosso objetivo maior, sem dúvida, é ver o futebol brasileiro e sul-americano brilhando cada vez mais", completou a camisa 10.

O Brasil sagrou-se campeão da Copa América nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 4 a 4 nos 120 minutos. Linda Caicedo, Tarciane (contra), Mayra Ramírez e Leicy Santos marcaram para as colombianas, enquanto Angelina, Amanda Gutierres e Marta (2x) anotaram para as brasileiras ainda com a bola rolando.

A Seleção feminina, portanto, ergueu a Copa América pela nona vez. Esse é o primeiro título de expressão do Brasil sob o comando do técnico Arthur Elias. No ano passado, porém, a equipe já havia demonstrado seu potencial ao ganhar a medalha de prata nos Jogos Olimpícos de Paris 2024.

Após a conquista da Copa América, a Seleção feminina de Marta terá tempo para descansar, uma vez que deve voltar aos gramados apenas na próxima data Fifa. A próxima pausa no calendário do futebol feminino está prevista para outubro deste ano.