Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Fortaleza na tarde deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão está há três partidas sem vencer na competição, mas chega embalado pela vitória no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. No momento, a equipe alvinegra ocupa o 11º lugar da tabela de classificação, com 21 pontos.

O técnico Dorival Júnior tem o desfalque do zagueiro João Pedro Tchoca, suspenso. Em contrapartida, o volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro voltam de suspensão.

A tendência, no entanto, é que o treinador poupe titulares e mande a campo uma escalação reserva, de olho no jogo de volta contra o Palmeiras.

O Fortaleza, por sua vez, vem de derrota para o Grêmio por 2 a 1, fora de casa. O Leão do Pici está em 18º lugar, na zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Para o duelo, o técnico Renato Paiva segue sem contar com João Ricardo, Brenno, Moisés, Brítez e Pochettino, todos entregues ao departamento médico do clube.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FORTALEZA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 03 de agosto de 2025, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Angileri; Ryan (Raniele), Charles e Breno Bidon; Kayke (Dieguinho), Talles Magno e Romero



Técnico: Dorival Júnior

FORTALEZA: Magrão; Mancuso, Kuscevic, Ávilae Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson e Herrera.



Técnico: Renato Paiva