Corinthians reforma sala de preleção no CT Joaquim Grava; veja detalhes

O Corinthians inaugurou, neste sábado, a nova sala de preleção Flexform no CT Dr. Joaquim Grava. A reforma do espaço foi feita com a empresa parceira do clube, líder nacional na fabricação de cadeiras e assentos, que equipou o espaço com novas poltronas e conquistou os naming rights do local.

Além das novas cadeiras, também foram instalados painéis acústicos na sala em parceria com a Lady, empresa especializada em design e conforto acústico. A sala é utilizada pelos atletas para briefings antes dos treinos, revisões pós-jogo e conversas com a comissão técnica.

"O Centro de Treinamento Joaquim Grava é referência dentro do futebol. Com essa importante parceria, damos mais um salto de qualidade em nossa estrutura e no que podemos oferecer de excelência para atletas e comissão técnica", afirmou Osmar Stabile, presidente em exercício do Corinthians.

Anteriormente, a sala de preleção alvinegra era ocupada com cadeiras mais simples. Agora, foi equipada com poltronas, além de um novo sistema acústico, melhor iluminação e papéis de parede do Timão.

"É uma das funções do executivo olhar para a estrutura física do Corinthians e esta sala é uma prova deste trabalho. Uma sala do tamanho do Corinthians. Fico feliz por esta entrega", complementou Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão.

Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, o elenco do Corinthians conheceu a nova sala no CT Dr. Joaquim Grava. Os atletas comentaram a parceria celebrada pelo clube, enquanto Romero, um dos líderes do elenco, foi responsável por agradecer em nome dos jogadores.

"Ficou muito boa a sala. É um lugar muito importante para nós, onde o professor nos passa as melhores informações. Agradecemos pela parceria", disse o atacante paraguaio.