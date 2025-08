Corinthians firma parceria e anuncia nova patrocinadora para o time feminino

O Corinthians anunciou, na noite deste sábado, uma nova parceria com a Gatorade, bebida esportiva número um do mundo. A marca estampará o uniforme das Brabas, equipe feminina do Timão, e ocupará o lado direito frontal da camisa, bem ao lado do escudo.

A estreia da nova patrocinadora do Corinthians acontecerá já neste domingo, quando o Timão enfrenta o Palmeiras. A bola rola às 11h (de Brasília), na Fazendinha, pelo Campeonato Paulista.

Além do patrocínio para o time feminino, a marca ainda assume o posto de isotônico oficial do Corinthians e abastacerá todas as áreas do clube com seus produtos, reforçando o compromisso com a performance e o alto rendimento de atletas.

Corinthians ? Gatorade®? Marca será fornecedora de isotônico do Clube e estampará uniforme das Brabas. Saiba mais ?? https://t.co/x7S5TeRtJe#VaiCorinthians pic.twitter.com/wRehh6wBml ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) August 2, 2025

Presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile celebrou a nova parceria e valorizou o interesse da empresa em dar maior visibilidade ao futebol feminino do clube.

"Um dos objetivos da nossa gestão é colocar o Corinthians ao lado de marcas líderes mundiais em seus segmentos. Estou muito contente por essa parceria com a Gatorade por fornecer um produto de excelência aos atletas do clube e, principalmente, pelo entendimento de Gatorade em dar visibilidade à nossa equipe feminina, inspirando o crescimento das Brabas e da modalidade no Brasil", destacou Stabile.

Patrocinar o time feminino do Corinthians também agradou a marca, que reforçou o desejo de incentivar ainda mais o esporte feminino como um todo no país.

"Nosso histórico de apoio ao esporte feminino reafirma o compromisso da marca com iniciativas que valorizam as atletas em diversas modalidades, impulsionando o crescimento da categoria. As Brabas são sinônimo de excelência, referência em performance e merecem todo o reconhecimento e visibilidade. Para nós, é uma honra estar ao lado das jogadoras em treinos, jogos e campeonatos, contribuindo com um time que inspira o futebol feminino no Brasil e no mundo", disse Jorge Natteri, head de marketing da Gatorade no Brasil.