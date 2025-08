Corinthians: Conselho apura repasse de R$ 3 mi da gestão Andrés à Gaviões

Dívida e valores repassados pelo Corinthians à Gaviões da Fiel continuam sendo pauta no Conselho Deliberativo (CD) do clube.

Andrés repassou R$ 3 milhões para Gaviões

Segundo Romeu Tuma Jr. presidente do CD, a gestão de Andrés Sánchez repassou cerca de R$ 3 milhões para a torcida organizada. O valor milionário seria referente a ingressos e até mesmo investimento para a realização do Carnaval.

Nós não estamos apenas fazendo uma revisão superficial. É para passar tudo a limpo. Na época do Andrés, ele repassou R$ 3 milhões para a torcida, que até hoje não foram pagos. Se alguém quiser conceder benefício -- seja para a torcida ou para qualquer outro --, não pode ser uma decisão pessoal do presidente. Caso contrário, vira esquema. Quer fazer algo? Que seja de forma institucional. Se o presidente quiser dar presente, facilidade ou cortesia, que submeta ao Conselho, ao CORI e ao Conselho Fiscal.

Romeu Tuma Jr., em coletiva na última sexta-feira

O presidente da Gaviões, Alexandre Domênico Pereira, o Ale, divulgou vídeo rebatendo Tuma e disse que o jurídico da organizada entrou em contato com clube para questionar dívidas.

O nosso jurídico entrou em contato com vocês dia 25 de julho pedindo todas as dívidas que vocês citam que os Gaviões têm. Manda para nós. Vamos debater essas dívidas. Se nós estamos devendo, vamos pagar. Já que o presidente do Conselho está se sentindo pressionado pela Fiel torcida, estamos no caminho certo. Não vamos recuar, não. Quero saber as pautas da reforma do estatuto. O corintiano quer debater Corinthians. Ale, presidente da Gaviões

Procurado, Andrés Sánchez não quis comentar o caso.

Torcidas têm dívida no Fiel Torcedor

O levantamento sobre os valores repassados à torcida organizada está sendo realizado pelo departamento financeiro do Corinthians desde 2024.

Além da dívida retroativa da Gaviões, o Corinthians já identificou falta de pagamento de anuidade do Fiel Torcedor pelas principais uniformizadas.

A dívida total da Gaviões se aproximava de R$ 1 milhão. Cerca R$ 692 mil são de ingressos não pagos na gestão de Augusto Melo, além da anuidade de 2024 e 2025. Na última semana, a uniformizada quitou mais de R$ 126 mil — referente ao FT de 2025.

O Timão constatou que as principais organizadas não pagavam a anuidade do programa Minha Torcida desde 2023. Não houve cobrança às uniformizadas durante a gestão de Augusto Melo.

Somados, os valores de anuidade de 2024 devidos por seis organizadas chegam a R$ 501.481,00. Os números foram verificados após ofício enviado por Tuma à diretoria.