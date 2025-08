Conselho do Corinthians pretende avançar na reforma estatutária após Assembleia

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, disse em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, no Parque São Jorge, que a reforma estatutária do clube é uma de suas prioridades.

Este foi um dos principais tópicos abordados pela torcida em um protesto realizado na semana passada, em frente à sede social do Timão. Embora o assunto seja amplamente discutido nos bastidores, Tuma alega que não consegue dar andamento ao rito enquanto não for finalizado processo de impeachment contra Augusto Melo pelo caso VaideBet.

O presidente foi afastado pelo Conselho no último dia 26 de maio e, em 9 de agosto, terá seu futuro definido na Assembleia Geral dos sócios. Os associados do clube irão ratificar ou não a destituição do mandatário. A votação será das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o CD do Corinthians pretende avançar nesta pauta logo após a Assembleia.

"A reforma do estatuto é minha prioridade número 1. Venho lutando há muitos anos, quando era um simples conselheiro. Recebemos propostas de chapas, conselheiros, organizadas... Tenho como missão concretizar essa reforma como presidente do Conselho. Vamos tratar o direito de voto do torcedor, que nunca foi debatido no foro adequado, além de outras condições, relações entre clube e torcida organizada. Está sendo estudado por mim e outros conselheiros há muito tempo. Tivemos um regulamento para a reforma, todas as etapas foram cumpridas, o pré-projeto ficou pronto em agosto do ano passado. Porém, a questão envolvendo o ex-presidente travou. Esses assuntos urgentes foram superando a questão da reforma", justificou Romeu, que também falou sobre os protestos recentes.

"Não teve impacto nenhum. Quanto mais pressão as torcidas fazem, mais medo os conselheiros têm. Cada vez que tem um gesto que enseja violência, como aquela invasão que trancaram os portões e tal, as pessoas ficaram amedrontadas. Isso acaba criando um ambiento desfavorável. O processo atrasou por conta da questão política. Tem muita gente que não quer a reforma. O ex-presidente [Augusto Melo], por exemplo, não fez nenhuma proposta. Eu procurei três vezes. Nunca falou", acrescentou.

O pré-projeto para a reforma estatutária já foi devidamente concluído. No decorrer do ano passado, houve uma série de audiências públicas e reuniões com todas as chapas do clube e com torcedores de todas as organizadas, inclusive com a Gaviões da Fiel. Todos apresentaram propostas que foram contempladas pelo Conselho Deliberativo para a elaboração do novo estatuto, que está em estágio avançado.

Passada a Assembleia, haverá uma nova reunião com todas as lideranças das chapas do clube para definir o sistema de votação, entre outros tópicos. Isso porque o texto pode ser votado por completo, em uma única reunião, ou por blocos, o que demandaria mais encontros. Ainda há possibilidade e tendência de alterações no projeto, que estava pré-finalizado.

Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto para que, posteriormente, ele seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata.

Como apurou a Gazeta Esportiva, membros do Conselho Deliberativo do clube acreditam que todo o processo será finalizado até o final de 2025.

FIEL TORCEDOR PODERÁ VOTAR?

O direito a voto para sócios-torcedores do clube é uma das principais pautas da reforma estatutária do Corinthians. Foi, inclusive, a proposta apresentada pela Gaviões da Fiel ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.

O pedido foi atendido no pré-projeto, mas alguns pontos ainda precisam ser debatidos. Os conselheiros discutem se irão criar um novo plano para o programa Fiel Torcedor ou estipular regras para definir qual sócio-torcedor terá direito a participar das eleições. Como, por exemplo, a partir de qual idade um sócio poderá votar, quantos anos de adimplência para ter o direito, entre outros quesitos.

De todo modo, esta será uma das novidades do novo estatuto do Corinthians. Atualmente, o colégio eleitoral é formado por aproximadamente 4,5 mil associados do clube social. Alguns dos critérios são: ter mais de cinco anos de associação, ser o titular do plano e estar com as mensalidades em dia. Com a mudança que está por vir, o colégio eleitoral aumentará. Resta saber diante de quais regras.